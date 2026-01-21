Rosario Central vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

A partir de las 22:00 (hora Argentina) el próximo sábado 24 de enero, Belgrano visita a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del Apertura.

El conjunto local ganó 3 partidos y empató 2 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de diciembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Rosario Central se impuso por 2 a 1.

Yael Falcón Pérez es el árbitro designado para controlar el partido.

