Rosario Central vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

A partir de las 22:00 (hora Argentina) el próximo sábado 24 de enero, Belgrano visita a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del Apertura.
El conjunto local ganó 3 partidos y empató 2 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de diciembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Rosario Central se impuso por 2 a 1.
Yael Falcón Pérez es el árbitro designado para controlar el partido.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
