Rosario Central vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 del Apertura

Por el torneo del Apertura, se enfrentan El Canalla y el Rojo el domingo 10 de mayo, a las 15:00 (hora Argentina). En el estadio Gigante de Arroyito, se disputarán la clasificación a los Cuartos de Final.
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 15 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Independiente se impuso por 1 a 0.
Yael Falcón Pérez es el árbitro designado para controlar el partido.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.