BA.3.2 en Argentina: qué se sabe de esta variante de COVID y qué tan eficaz es la vacuna ARVAC

La confirmación de los primeros tres casos de BA.3.2 , el nuevo linaje de COVID detectado en el país, volvió a despertar la atención sobre cómo continúa evolucionando el SARS-CoV-2 en la Argentina . Hasta el momento, no se identificó un peligro adicional para la población.

Sin embargo, el hallazgo puso en marcha una nueva etapa de vigilancia sobre esta variante, que presenta una mayor distancia antigénica frente a los linajes que circularon recientemente . En medio de este panorama, ARVAC , la vacuna desarrollada íntegramente en la Argentina, también quedó en el centro de la atención debido a la necesidad de conocer qué tan efectiva resulta frente a las nuevas modificaciones del virus .

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) incorporó a BA.3.2 en el grupo de Variantes Bajo Monitoreo , siguiendo el criterio establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) . El organismo señaló, además, que hasta ahora no existen evidencias de que este linaje genere cuadros más severos que los correspondientes a otras variantes recientes.

Las personas en las que se identificaron los casos residen en la provincia de Buenos Aires , mientras que las muestras analizadas fueron recolectadas entre el 26 de abril y el 18 de julio de este año .

Durante ese lapso, los especialistas realizaron la secuenciación de 21 genomas y determinaron que tres, equivalentes al 14%, pertenecían a BA.3.2. Uno de los pacientes debió ser internado debido a comorbilidades previas, aunque el informe oficial precisó que los tres casos tuvieron una evolución favorable.

Por el momento, la preocupación no pasa por un incremento de los contagios ni por modificar las recomendaciones vigentes, sino por determinar si esta variante del coronavirus logra reunir dos características clave: evadir la respuesta inmunológica y, al mismo tiempo, propagarse de manera efectiva. Esa combinación es la que actualmente analizan tanto el laboratorio Cassará, responsable de la producción de ARVAC, como los organismos internacionales dedicados a la vigilancia epidemiológica.

Para el infectólogo Roberto Debbag, ex presidente y actual integrante de comités de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE), la aparición de este nuevo linaje pone de relieve además una preocupación vinculada al contexto sanitario del país. “Hay un riesgo sanitario en la Argentina con la variante BA.3.2 y con las variantes anteriores por la falta de vacunación que existe”, alertó.

En ese sentido, Debbag planteó que el principal motivo de preocupación ante la aparición de una nueva variante no necesariamente está relacionado con que sea más agresiva por sus propias características, sino con la cantidad de personas susceptibles que existen en la población. “Vigilar que haya una nueva variante es preocupante, no por la variante, sino por la tasa de susceptibles que hay”, señaló.

Esta perspectiva se complementa con la postura de Jorge Cassará, director del laboratorio Cassará, quien sostuvo que la identificación de los casos en el país “no modifica el escenario epidemiológico actual”.

La evaluación también está en sintonía con el último análisis de la OMS, que definió a BA.3.2 como una variante con diferencias inmunológicas frente a los linajes que predominaron en el período reciente. De todos modos, hasta el momento no hay pruebas de que haya conseguido imponerse sobre las variantes que lideran la circulación.

BA.3.2 se diferencia de las variantes recientes

Cassará señaló que “BA.3.2 ha logrado el mayor escape inmunológico reciente debido a sus múltiples mutaciones”. Esto significa que las vacunas diseñadas a partir de subvariantes que circularon anteriormente podrían alcanzar un nivel menor de neutralización frente a esta nueva versión del coronavirus.

De todos modos, Debbag puso en contexto el alcance de esas diferencias inmunológicas y aclaró que no necesariamente se traducen en una pérdida equivalente de protección clínica. “Son subvariantes que hoy en día tienen, por más que haya escape inmunológico, protección con las vacunas”, afirmó. Desde su perspectiva, la clave no está únicamente en medir cuánto disminuye la capacidad de neutralización en los estudios de laboratorio, sino en establecer en qué medida las vacunas continúan protegiendo contra las formas graves de la enfermedad.

Este aspecto también fue señalado en el análisis técnico de la OMS sobre la actualización de la composición antigénica de las vacunas contra el COVID-19. El organismo observó que los antisueros desarrollados frente a variantes recientes presentaron “muy limitada reactividad cruzada con BA.3.2” y determinó que este linaje es “antigénicamente distinto” de aquellos que tuvieron una circulación predominante durante el último período.

De acuerdo con lo señalado por Cassará y con los resultados analizados por la OMS, la principal particularidad de BA.3.2 no está relacionada con cuánto circula actualmente, sino con la distancia inmunológica que presenta respecto de los linajes más recientes. En otras palabras, sus características podrían hacer que las defensas desarrolladas a partir de variantes anteriores la reconozcan con menor eficacia.

Circulación y carga de enfermedad

Pese a esta mayor distancia desde el punto de vista inmunológico, BA.3.2 no consiguió hasta el momento convertirse en un linaje predominante. Cassará explicó a Infobae que “no logró desplazar a las variantes que venían dominando la circulación, posiblemente porque tendría menor capacidad de infección y replicación”.

La evaluación de la OMS apunta en una dirección similar. De acuerdo con su último análisis, si bien la presencia de BA.3.2 a nivel global mostraba una tendencia ascendente, el linaje aparentaba contar con una capacidad de propagación inferior a la de las variantes que habían prevalecido durante el período reciente. Esta característica podría explicar por qué no logró imponerse y sustituir a esos linajes en las zonas donde fue identificado.

Un registro más actualizado de la evolución de esta variante surge de los datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). En la actualización difundida esta semana, el organismo estimó que BA.3.2 representa actualmente cerca del 2% de los casos, luego de haber alcanzado niveles próximos al 15% en reportes anteriores.

Los datos disponibles indican que, pese a haber adquirido mayor presencia en los análisis de vigilancia genómica, BA.3.2 no consiguió afianzarse como una variante capaz de sustituir a los linajes predominantes.

La OMS señaló asimismo que, al momento de realizar ese relevamiento, el incremento registrado por BA.3.2 no se había traducido en un aumento significativo de la carga de enfermedad.

El organismo también indicó que algunos resultados apuntaban a una presencia proporcionalmente mayor de secuencias correspondientes a esta variante entre niños pequeños que entre adultos. Sin embargo, remarcó que la cantidad de casos analizados todavía era reducida, por lo que esos datos debían tomarse con especial cautela.

Vacuna contra el Covid (Foto ilustrativa)

Las respuestas de las vacunas

Ante este escenario, el interrogante que surge para la Argentina es qué capacidad de respuesta tendría ARVAC en caso de que BA.3.2, o algún linaje estrechamente relacionado, comenzara a expandirse. Cassará explicó que todavía no cuentan con resultados propios sobre este punto, debido a que la variante fue identificada en el país recientemente.

Según detalló, para poder realizar esa evaluación primero se debe aislar el virus y, una vez obtenido, analizar en condiciones de laboratorio qué capacidad tiene el suero de personas vacunadas con la formulación argentina para neutralizarlo.

“Ahora que el virus se ha detectado localmente podremos aislarlo, cultivarlo en áreas de bioseguridad y continuar con los estudios”, afirmó. La realización de estos análisis permitirá determinar con mayor exactitud hasta qué punto la vacuna mantiene su capacidad de protección, especialmente en relación con la prevención de cuadros graves.

La variante NB.1.8.1 representa casi el 11% de las muestras secuenciadas globalmente a mediados de mayo (REUTERS/Amanda Perobelli)

Por su parte, Debbag evaluó de manera positiva las características de esta plataforma. “Las vacunas proteicas, específicamente ARVAC, tienen una amplia cobertura para las subvariantes de Ómicron”, sostuvo. A continuación, añadió: “Existe altísima probabilidad de que sea de las más inmunogénicas para la variante BA.3.2”.

Mientras continúan los estudios, los datos analizados por la OMS permiten establecer un punto de comparación. El organismo indicó que las formulaciones actualizadas de las vacunas continúan generando una respuesta de anticuerpos frente a BA.3.2, aunque esa reacción resulta inferior a la registrada ante otros linajes recientes.

La organización también aclaró que aún no se dispone de mediciones sobre la efectividad clínica en contextos en los que BA.3.2 haya alcanzado una circulación predominante. Por ese motivo, una parte importante de las conclusiones actuales continúa basándose en ensayos de neutralización y evaluaciones de inmunogenicidad.

La variante EG.5 fue notificada por primera vez el 17 de febrero de este mismo año y se designó como una variante bajo monitoreo (VUM) el pasado 19 de julio. Su irrupción tiene lugar luego de que el organismo recomendara enfocar el desarrollo de nuevas vacunas contra el Covid-19 sobre la actual subvariante de Ómicron, la XBB.1.

ARVAC podría reformularse en cuatro meses

Cassará explicó que ARVAC atraviesa un proceso de actualización cada año, de acuerdo con las recomendaciones establecidas a nivel internacional. En ese sentido, señaló que desarrollar una nueva formulación puede llevar aproximadamente cuatro meses.

El especialista indicó que, si apareciera una variante con un escape inmunológico comparable al de BA.3.2 pero con una capacidad de transmisión superior, el laboratorio estaría en condiciones de ajustar la composición de la vacuna dentro de ese período.

El directivo también puso en relieve la importancia de contar con capacidad de producción nacional para afrontar eventuales fenómenos que tengan un impacto particular en la región. Como ejemplo, mencionó el caso de Gamma, el linaje que apareció en Brasil y tuvo una circulación especialmente extendida en América Latina, pero que no alcanzó una presencia equivalente en el hemisferio norte.

Arvac, la vacuna argentina contra el Covid, llega a Jujuy (Foto ilustrativa)

Durante el año pasado, ARVAC ya había evidenciado capacidad para generar protección frente a diferentes variantes recientes del SARS-CoV-2. Además, los estudios habían identificado reactividad cruzada frente al SARS-CoV-1, responsable del brote registrado en 2003. Ese antecedente constituye una referencia que el laboratorio utiliza para continuar analizando hasta dónde puede llegar la respuesta inmunológica de esta plataforma.

La señal que podría cambiar el escenario es un aumento sostenido de la prevalencia

Por el momento, no se evalúa cambiar de inmediato la estrategia sanitaria. La prioridad está puesta en determinar con anticipación si BA.3.2 continúa siendo un linaje bajo vigilancia o si, por el contrario, comienza a adquirir una presencia significativa en la circulación del virus.

En esa línea, Cassará argumentó que “BA.3.2 dejaría de ser una variante bajo monitoreo si mostrara un aumento claro de prevalencia, algo que hoy no aparece en la tendencia observada a nivel local”. Y sumó que, para ello, “debería mutar generando una subvariante con mayor capacidad de replicación y contagio”.

En este punto, Debbag planteó una dificultad adicional vinculada con el monitoreo de la situación epidemiológica. “Nunca lo vamos a poder saber, porque hoy en día la mayoría de las regiones sanitarias, municipios, gobernaciones no están testeando a los pacientes”, señaló.

Desde su perspectiva, esta falta de controles dificulta todavía más conocer el verdadero impacto del virus: “hay tal subregistro en la Argentina que no se va a poder evidenciar realmente la carga de la enfermedad”. Mientras se intenta obtener más información mediante los análisis de laboratorio sobre el comportamiento de BA.3.2 en Argentina, la indicación sanitaria continúa siendo mantener la vacunación anual en las personas pertenecientes a grupos de riesgo.