Cómo conseguir las vacunas contra el dengue en Jujuy

Vacuna contra el dengue (Foto ilustrativa) Vacuna contra el dengue (Foto ilustrativa)

TodoJujuy.com dialogó con María Silvina Figueroa, farmacéutica MP 299, quien comentó acerca de la disponibilidad de las dosis: "Hay vacunas contra el dengue, por ahora no hemos tenido momentos de no disponibilidad, las personas que vengan las van a encontrar sin ningún tipo de inconveniente, las farmacias tenemos que hacer preventa (armarnos de un stock), hay que prever la compra de las vacunas contra el dengue, no es que uno tiene un acceso libre como otro medicamento".