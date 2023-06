¿Cómo mantener los labios y la boca protegidos del frío?

Las bajas temperaturas y la falta de humedad, sumadas a la influencia de otros agentes como el calor artificial, ocasionan que la epidermis y la mucosa labial tiendan a deshidratarse en mayor medida que otras áreas . Estas carecen de glándulas sebáceas y, por ende, no generan los aceites naturales que las protegen. Como resultado, se presentan irritaciones y grietas . En términos generales, esta situación suele remediarse mediante simples precauciones de cuidado.

image.png

Según la dermatóloga Irene Bermejo (M.N. 60.438)M, "la gente confunde la manteca de cacao, manteca de karité, vaselina o aceite de oliva, con la capacidad de humectación. Es algo que no ocurre, porque no penetran, sólo generan una película sobre el labio que en todo caso evita que se pierda la humectación y, si no la hubo, queda un labio engrasado y seco”.