viernes 16 de enero de 2026

16 de enero de 2026 - 10:18
Salud.

Dieron de baja a 24 prepagas en Argentina: cuáles son y los motivos

Es un reordenamiento del sistema de salud que eleva a 139 las prepagas dadas de baja. Aseguran que no habrá impacto en afiliados de otras prepagas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Gobierno dio de baja 20 prepagas.

El Gobierno dio de baja 20 prepagas.

La Superintendencia de Servicios de Salud dio un nuevo avance en el proceso de depuración y reorganización del padrón de Agentes del Seguro de Salud, al poner en marcha el trámite para dar de baja a otras 24 prepagas que figuraban registradas, aunque sin actividad comprobada.

La decisión quedó oficializada este jueves a través de la publicación de un edicto en el Boletín Oficial. De acuerdo con lo señalado por voceros oficiales, las inspecciones llevadas a cabo comprobaron que se trataba de empresas sin afiliados registrados, sin servicios médicos activos y carentes de respaldo documental que demostrara un funcionamiento real.

El Gobierno dio de baja 24 prepagas.

Este nuevo trámite se agrega a la cancelación de otras tres compañías de medicina prepaga resuelta a principios de la semana. A partir de estas medidas, el número de firmas excluidas del padrón alcanza las 139 desde el inicio de la actual administración, todas ellas sin actividad concreta.

Un proceso de depuración del padrón

Desde la Superintendencia señalaron que la finalidad de este procedimiento es limpiar el registro vigente y disponer de una lista actualizada de agentes que realmente presten servicios dentro del sistema sanitario.

La tarea de reorganización del padrón se puso en marcha durante los primeros meses de la administración actual, luego de constatar que el listado oficial contenía una cantidad relevante de entidades que aparecían como habilitadas en los papeles, pero no tenían funcionamiento efectivo.

La Superintendencia de Seguros de Salud ya dio de baja a 139 prepagas desde la asunción de Javier Milei.

En numerosos expedientes se comprobó que eran compañías sin afiliados registrados, carentes de infraestructura operativa y que además no habían presentado la documentación mínima requerida por la reglamentación actual.

Desde el ente regulador precisaron que estas exclusiones no alcanzan a prestadores que estén en actividad, ni implican impacto alguno para los beneficiarios del sistema de salud.

Las nuevas empresas alcanzadas

La normativa difundida este jueves pone en marcha el trámite administrativo de exclusión para 24 agentes del sistema de seguro de salud. A continuación, se detalla el listado de las empresas comprendidas en la resolución:

  • Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana
  • Mutual Persona John Deere Argentina
  • Asistencia Mutual Aeronavegante
  • Instituto Médico Asistencial IMA
  • Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil
  • Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina
  • Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
  • Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre
Uno de los puntos que el Gobierno buscó aclarar es que la medida no genera impacto sobre los afiliados del sistema de salud privado.
  • Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.
  • Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
  • Asociación Mutual Intercooperativa
  • Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada
  • Instituto Materno Infantil S.A.
  • Empy SRL
  • Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
  • Austral Organización Médica Integral
  • Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda
  • Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda
  • IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.
  • Cardio S.A.
  • Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay
  • Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba
  • Plan Odontológico Integral S.A.
  • Cámara de Tabaco de Misiones
La Superintendencia de Servicios de Salud avanzó con un nuevo paso en el reordenamiento del registro de Agentes del Seguro de Salud.

Sin impacto sobre los afiliados

Uno de los aspectos que el Gobierno se encargó de precisar es que la decisión no produce efectos sobre los usuarios de la medicina privada. Las firmas dadas de baja no tenían afiliados inscriptos ni ofrecían servicios de atención al momento en que fueron revisadas por las auditorías.

En esa línea, desde el ente regulador explicaron que la depuración de operadores sin actividad permite disponer de datos más confiables sobre la cantidad real de prestadores y refuerza las tareas de control dentro del sistema sanitario.

En paralelo, las autoridades advirtieron que las tareas de depuración seguirán en marcha siempre que se identifiquen organizaciones que no reúnan las condiciones básicas exigidas para desempeñarse como agentes del sistema de seguro de salud.

La decisión no afectará a los usuarios de otras empresas del sector.

Los controles realizados abarcaron el chequeo de padrones de afiliados, el análisis de la documentación contable y administrativa, así como la comprobación de la prestación real de servicios médicos.

Referentes del ámbito sanitario subrayaron que la reorganización del registro resulta un paso imprescindible para impulsar nuevas medidas dentro del sistema de salud, dado que habilita la gestión sobre una plataforma ordenada y vigente. “La meta es disponer de un padrón claro y confiable”, enfatizaron.

