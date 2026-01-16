Dieron de baja a 24 prepagas en Argentina: cuáles son y los motivos

La Superintendencia de Servicios de Salud dio un nuevo avance en el proceso de depuración y reorganización del padrón de Agentes del Seguro de Salud , al poner en marcha el trámite para dar de baja a otras 24 prepagas que figuraban registradas, aunque sin actividad comprobada.

La decisión quedó oficializada este jueves a través de la publicación de un edicto en el Boletín Oficial . De acuerdo con lo señalado por voceros oficiales , las inspecciones llevadas a cabo comprobaron que se trataba de empresas sin afiliados registrados , sin servicios médicos activos y carentes de respaldo documental que demostrara un funcionamiento real.

Este nuevo trámite se agrega a la cancelación de otras tres compañías de medicina prepaga resuelta a principios de la semana. A partir de estas medidas, el número de firmas excluidas del padrón alcanza las 139 desde el inicio de la actual administración , todas ellas sin actividad concreta .

Desde la Superintendencia señalaron que la finalidad de este procedimiento es limpiar el registro vigente y disponer de una lista actualizada de agentes que realmente presten servicios dentro del sistema sanitario.

La tarea de reorganización del padrón se puso en marcha durante los primeros meses de la administración actual, luego de constatar que el listado oficial contenía una cantidad relevante de entidades que aparecían como habilitadas en los papeles, pero no tenían funcionamiento efectivo.

En numerosos expedientes se comprobó que eran compañías sin afiliados registrados, carentes de infraestructura operativa y que además no habían presentado la documentación mínima requerida por la reglamentación actual.

Desde el ente regulador precisaron que estas exclusiones no alcanzan a prestadores que estén en actividad, ni implican impacto alguno para los beneficiarios del sistema de salud.

Las nuevas empresas alcanzadas

La normativa difundida este jueves pone en marcha el trámite administrativo de exclusión para 24 agentes del sistema de seguro de salud. A continuación, se detalla el listado de las empresas comprendidas en la resolución:

Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana

Mutual Persona John Deere Argentina

Asistencia Mutual Aeronavegante

Instituto Médico Asistencial IMA

Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil

Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina

Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios

Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre

Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.

Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios

Asociación Mutual Intercooperativa

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada

Instituto Materno Infantil S.A.

Empy SRL

Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación

Austral Organización Médica Integral

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda

IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.

Cardio S.A.

Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay

Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba

Plan Odontológico Integral S.A.

Cámara de Tabaco de Misiones

Sin impacto sobre los afiliados

Uno de los aspectos que el Gobierno se encargó de precisar es que la decisión no produce efectos sobre los usuarios de la medicina privada. Las firmas dadas de baja no tenían afiliados inscriptos ni ofrecían servicios de atención al momento en que fueron revisadas por las auditorías.

En esa línea, desde el ente regulador explicaron que la depuración de operadores sin actividad permite disponer de datos más confiables sobre la cantidad real de prestadores y refuerza las tareas de control dentro del sistema sanitario.

En paralelo, las autoridades advirtieron que las tareas de depuración seguirán en marcha siempre que se identifiquen organizaciones que no reúnan las condiciones básicas exigidas para desempeñarse como agentes del sistema de seguro de salud.

Los controles realizados abarcaron el chequeo de padrones de afiliados, el análisis de la documentación contable y administrativa, así como la comprobación de la prestación real de servicios médicos.

Referentes del ámbito sanitario subrayaron que la reorganización del registro resulta un paso imprescindible para impulsar nuevas medidas dentro del sistema de salud, dado que habilita la gestión sobre una plataforma ordenada y vigente. “La meta es disponer de un padrón claro y confiable”, enfatizaron.