Especialistas alertaron sobre un nuevo brote de dengue. 

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el número de casos de dengue en las Américas se incrementó en las últimas cuatro décadas, pasando de 1,5 millones de casos acumulados en la década del ‘80, a 16,2 millones en la década del 2010-2019.

En 2019, señaló la organización, se registraron un poco más de 3,1 millones de casos, 28 mil graves, y 1.534 muertes. En Argentina, los casos comenzaron a aumentar en 2020 al mismo tiempo que el Covid-19.

Salud El número de casos de dengue en las Américas se incrementó en las últimas cuatro décadas. Twitter

Analía Urueña, médica infectóloga y Directora del Centro de Estudios para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles (CEPyCET) de la Universidad Isalud, explicó que “los casos febriles que teníamos prácticamente eran todos casos de dengue, esto complicó mucho la situación, fue un año particular, no solo porque fue el de mayor cantidad de casos de dengue, sino porque se agravó debido a que, por un lado, las personas no querían acercarse a consultar por miedo al COVID, y por otro lado teníamos mucho personal de salud reasignado a la contingencia de la pandemia”.

La especialista informó que “en la región de las Américas, el pico más grande se dio en 2019 y los países más afectados fueron los de clima más tropical, esto es Centroamérica: México, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Belice, también Venezuela, Colombia, Paraguay, Bolivia y Brasil este último siempre con la mayor cantidad de casos”.

En ese sentido, agregó que “son países que habitualmente tienen mucha carga de enfermedad y, a partir de ese brote de 2019, en la Argentina comenzaron a aumentar los casos hacia fines de ese año, y el pico mayor se produjo en 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia de Covid-19”.

Que es el dengue: síntomas y prevención de la enfermedad

El dengue es una enfermedad viral transmitida por un mosquito del grupo aedes, más precisamente el Aedes aegyptiy, en menor medida, el Aedes albopicus. Existen 4 serotipos distintos de dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DEN-V 4), con lo cual una persona puede infectarse por cada uno de estos.

Los síntomas del dengue son fiebre, dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel y picazón y/o sangrado de nariz y encías.

Para prevenir las picaduras del mosquito aconsejan siempre usar repelentes, siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase; usar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre; colocar mosquiteros en puertas y ventanas; proteger cunas y utilizar repelentes ambientales como tabletas y espirales.

No hay vacuna ni tratamiento específico para el dengue. Por ello, el tratamiento es fundamentalmente sintomático. A las personas infectadas se les recomienda tomar abundante agua para reponer líquidos y realizar control y seguimiento médico diarios.

Para prevenir la enfermedad, los especialistas recomiendan eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos); dar vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores, botellas); cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días.

Además de frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo a fin de desprender los huevos del mosquito que puedan estar adheridos; rellenar los floreros y portamacetas con arena húmeda; mantener los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados; limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos; tapar los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua y verter agua hirviendo en las rejillas y colocándoles tela mosquitera.