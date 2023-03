Fármaco mostró avances para combatir el cáncer de próstata

image.png

En esa línea, detallaron que estos “resultados positivos de primera línea del ensayo EMBARK de Fase 3″ tenían por objetivo analizar a “XTANDI ® (enzalutamida) en hombres con cáncer de próstata no metastásico sensible a las hormonas (nmHSPC; también conocido como cáncer de próstata sensible a la castración no metastásico nmCSPC) con recurrencia bioquímica de alto riesgo (BCR)”.