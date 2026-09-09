Gripe en Salta: los casos bajaron 70% y septiembre será decisivo por un posible pico

Luego de atravesar los meses de mayor circulación de la gripe , las infecciones respiratorias registran en Salta una importante disminución y mantienen una tendencia descendente . El director general de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, Francisco García Campos brindó una explicación respecto a esta situación.

Salud. Una variante de la gripe se destaca en el norte: fue detectada en Jujuy, Salta y Tucumán

"Este año los brotes de gripe los hemos tenido más que todo a fines de marzo y se han sostenido hasta mediados de julio aproximadamente, cuando ya se observó un descenso marcado y que se sigue manteniendo".

Además, detalló que las notificaciones por enfermedad tipo influenza (ETI) descendieron desde un máximo cercano a 1.200 casos semanales —que en determinados períodos incluso superaron los 1.300 — hasta ubicarse en torno a 400 durante las últimas semanas . De esta manera, calculó que la reducción alcanza aproximadamente el 70% en comparación con el pico y definió la baja como " bastante importante".

"Estamos con pocos casos de los virus respiratorios y de los procesos que están notificando ", señaló García Campos al describir el actual escenario epidemiológico.

Según los datos del último boletín epidemiológico, elaborado a partir de la semana epidemiológica 33, correspondiente al período comprendido entre el 16 y el 22 de agosto, en Salta se habían registrado 21.455 casos de enfermedad tipo influenza (ETI), junto con 5.514 diagnósticos de neumonía y 5.104 episodios de bronquiolitis en menores de dos años.

En el análisis de los casos de enfermedad tipo influenza, la mayor concentración de notificaciones corresponde a niños y adolescentes. El grupo de 5 a 9 años encabeza los registros, con 3.318 casos (15,5% del total), seguido por el segmento de 10 a 14 años, que acumuló 2.642 notificaciones (12,3%). Por su parte, las personas de 25 a 34 años sumaron 2.550 casos (11,9%), mientras que en la población de 45 a 64 años se contabilizaron 2.206 (10,3%).

García Campos explicó que estos dos grupos etarios están conformados, en líneas generales, por personas que forman parte de la población económicamente activa.

En tanto, el boletín epidemiológico informó que durante la semana 32 de 2026 se contabilizaron 573 casos de ETI, además de 141 de bronquiolitis, 170 de neumonía y 4.595 de infecciones respiratorias agudas (IRA).

La mirada puesta después del Milagro

Si bien los registros muestran una tendencia a la baja, desde Epidemiología continúan siguiendo de cerca la evolución de las infecciones durante las próximas semanas.

García Campos advirtió que "hay una particularidad acá en Salta y es que en la segunda quincena de septiembre, posterior a la celebración del Milagro, a veces hay un pico de infecciones respiratorias quizá producto de tanto movimiento de gente".

Por esta razón, sostuvo que "siempre estamos atentos en esas situaciones", y destacó a su vez la importancia de sostener las medidas de prevención.

Al referirse a los virus que tuvieron mayor presencia durante este año, García Campos indicó que Influenza A fue el principal, con especial predominio del H3N2, subclado K. Asimismo, informó sobre la aparición de pequeños brotes de Influenza B. De acuerdo con sus declaraciones, la vacuna antigripal incluye protección frente a ambos tipos de influenza.

Por otro lado, el funcionario resaltó la fuerte presencia del rinovirus a lo largo del año, además de otros virus respiratorios propios de la temporada que se encuentran dentro de la dinámica habitual de las infecciones respiratorias agudas.

Los registros de vigilancia de laboratorio reunidos hasta la semana epidemiológica 33 contabilizan 707 resultados positivos para rinovirus/enterovirus, 521 correspondientes a Influenza A y 247 asociados a metapneumovirus.

COVID, con circulación muy baja

Entre los aspectos que resaltó el director de Epidemiología también se encuentra la baja presencia del COVID-19. García Campos explicó que a lo largo del año se registraron apenas 11 casos aislados y esporádicos, con niveles de detección que calificó como muy reducidos. Además, indicó que habían transcurrido aproximadamente siete u ocho semanas sin que se identificaran nuevos casos.

De acuerdo con el especialista, la bronquiolitis presentó un comportamiento estable a lo largo de todo el año, manteniéndose dentro de los niveles previstos. Las autoridades sanitarias no detectaron aumentos significativos que generaran una preocupación particular.

Respecto de la neumonía, García Campos indicó que se produjeron algunos incrementos de casos asociados a la enfermedad tipo influenza y a las infecciones respiratorias en general. Sin embargo, señaló que en el período actual estos registros también muestran una tendencia descendente.

El panorama epidemiológico actual muestra una fuerte baja de las enfermedades respiratorias tras el momento de mayor circulación de la temporada. De todos modos, Epidemiología continúa siguiendo su evolución para determinar cómo se comportarán las infecciones a lo largo de septiembre.

La indicación de García Campos es sostener las medidas preventivas habituales y, como remarcó, "no bajar la guardia nunca".

Medidas de prevención

Desde el Ministerio de Salud Pública aconsejan continuar con los cuidados preventivos y completar la vacunación. Entre las principales recomendaciones se encuentran higienizarse las manos con frecuencia, mantener los ambientes ventilados, taparse la boca y la nariz al toser o estornudar, no compartir vasos, cubiertos, botellas ni mate, y procurar que los espacios permanezcan libres de humo.

Frente a síntomas como fiebre, tos, congestión o dolor de garganta, la recomendación es quedarse en casa hasta que hayan pasado al menos 24 horas sin fiebre y se observe una mejoría general. También se aconseja reducir el contacto con personas que pertenezcan a grupos de mayor riesgo, recurrir al barbijo cuando sea inevitable compartir espacios con otras personas y evitar la automedicación, sobre todo en niños.

Cuando las molestias no desaparecen o presentan un agravamiento, es importante buscar atención profesional y acudir al centro de salud u hospital más cercano para realizar una evaluación médica.