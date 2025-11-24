Mindfulness: qué es, cuáles son sus beneficios y porque dicen que es mejor que la meditación

El mindfulness es una invitación a liberar nuestra mente y a hacer espacio. Esta práctica aporta varios beneficios a la salud física y mental ya que en los últimos años se convirtió en tendencia para encontrar formas de relajación.

A pesar de que el Mindfulness parezca la nueva moda fugaz en el campo del bienestar y la meditación, sus orígenes se remontan hasta finales del siglo VII a.C ., momento histórico íntimamente ligado con la aparición del Budismo.

El objetivo fundamental del Mindfulness va encaminado a dotarnos de un método para aprender a gestionar las emociones , reacciones, actitudes y pensamientos para poder afrontar las situaciones que nos presenta la vida, mediante la práctica y perfeccionamiento de la conciencia plena.

El Mindfulness persigue el aprendizaje , llegar a conectar con nuestro yo interior, gestionar nuestros eventos internos y reaccionar de un modo más consciente y eficaz a las eventualidades del día a día.

La característica fundamental y por lo que mucha gente empieza a incorporar la práctica del Mindfulness en su día a día es que aporta a la persona un mejor y mayor gestión de las emociones. Esto es, ayuda a identificar la emoción, aceptarla, acunarla y a aprender a gestionarla de manera correcta.

Esto se pudo demostrar en el estudio, entre otros, de Ortner, investigadora de la Universidad de Toronto, que concluyó que las personas que en su día a día practican Atención Plena y Mindfulness, tienen un mayor autocontrol en comparación con las personas que no realizan.

Los grandes beneficios del Mindfulness

Durante el transcurso de los últimos siglos, las técnicas propias del Mindfulness se aplicaron como soporte a las psicoterapias empleadas para solucionar distintos problemas de salud mental, como el estrés, la ansiedad, los trastornos asociados al sueño o la tolerancia al dolor, entre otros.

Mejora la capacidad de la memoria: la mayoría de los estudios que se abordaron esta variable concluyen que, con la práctica del Mindfulness, se percibe un aumento significativo en el volumen de la materia gris de nuestro cerebro.

También concluyen que se aprecia un aumento del tamaño del hipocampo y de la corteza cerebral, zonas cerebrales que tienen que ver con la memoria y con el aprendizaje.

Aumento de la relajación : hacer Mindfulness aporta calma, es una práctica que nos llena de tranquilidad, relaja cuerpo y mente y las personas que la practican de forma habitual relatan que les aporta mucha serenidad y sensación de bienestar.

: hacer Mindfulness aporta calma, es una práctica que nos llena de tranquilidad, relaja cuerpo y mente y las personas que la practican de forma habitual relatan que y sensación de bienestar. Reduce el insomnio : las personas que practican Mindfulness duermen más y mejor . Se llega a un estado de calma y a un aumento en la relajación y esto implica que la persona se sienta más tranquila y sin ciertas preocupaciones en su cabeza que le roben tiempo.

: las personas que practican Mindfulness . Se llega a un estado de calma y a un aumento en la relajación y esto implica que y sin ciertas preocupaciones en su cabeza que le roben tiempo. Reduce la presión arterial : se mantiene elevada en personas que están de manera habitual sufriendo estrés y ansiedad. Por ello, cuando se reduce esto, la tensión arterial también baja.

: se mantiene elevada en personas que están de manera habitual sufriendo estrés y ansiedad. Por ello, cuando se reduce esto, la tensión arterial también baja. Aumenta la capacidad de concentración: el Mindfulness es una práctica que se centra en el entrenamiento de la conciencia y la atención plena, para de esta manera poder dirigir de forma voluntaria estos procesos mentales.

Además, en un estudio de Moore y Malinowski en 2009 concluyó que la práctica del Mindfulness correlacionaba positivamente con la flexibilidad cognitiva y el funcionamiento atencional.