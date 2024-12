Paso a paso cómo es el trámite para obtener los remedios gratis en PAMI

El Ejecutivo informó sobre reducciones en el listado de remedios financiados por PAMI , lo que en la práctica conlleva la supresión completa del programa "Vivir mejor ". Esto implica que los jubilados ya no tendrán cinco medicamentos completamente cubiertos, como se había venido ofreciendo hasta el momento, salvo aquellos que realicen un procedimiento particular para acceder al " subsidio social ".

Las personas interesadas deben cumplir con diversos requisitos . El principal es que el solicitante no supere un ingreso neto equivalente a 1,5 veces el haber mínimo jubilatorio . En diciembre , este monto rondaba los $389.398 . La excepción a esta regla son “los hogares que posean conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD)" , en cuyo caso, "los ingresos mensuales totales deberán ser menores a 3 haberes previsionales mínimos ”.

Los afiliados no pueden tener un vehículo de menos de 10 años de antigüedad.

Asimismo, aquellos que deseen gestionar el acceso a la cobertura total de medicamentos no pueden estar inscritos en una obra social privada (al mismo tiempo que en PAMI) ni poseer más de una propiedad, vehículos de lujo, aviones o yates. El quinto requisito establece que los beneficiarios no deben tener un auto con menos de 10 años de antigüedad, a excepción de los casos en los que vivan con una persona con discapacidad.