Las nuevas subvariantes de coronavirus Ómicron dominantes BQ.1 y BQ.1.1, derivadas de BA.5, con en EEUU y Europa, y XBB, recombinante de BA.2 y con lugar en Asia, han sido nominadas con nombres particulares pero no científicos, como “perro del infierno” o “pesadilla”. Los dos apodos se han difundido, pero no son aconsejables ni están permitidos por la comunidad científica, ya que no contemplan un nuevo fenotipo de Ómicron que les brinde una denominación diferente.