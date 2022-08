Qué es el azafrán, la especia que controla el colesterol y mejora el ánimo. 

Una dosis de 15 mg de azafrán dos veces al día, por la mañana y por la noche, se demostró eficaz para tratar la depresión leve según un estudio publicado en Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, que considera que el tratamiento con esta especia resulta tan eficaz como el tratamiento con Prozac.

El uso habitual del azafrán protege los tejidos corporales (especialmente el cerebro, el corazón, el hígado, los riñones y los pulmones) frente a los compuestos tóxicos naturales o artificiales.

El azafrán se puede utilizar para favorecer el control de peso, ya que ayuda a disminuir el apetito. Además de utilizarlo como especia, se puede recurrir al extracto a razón de 175 mg diarios. Estudios comprobaron que mejora los parámetros asociados a la obesidad como la circunferencia abdominal y la masa grasa corporal.

Salud El azafrán se puede utilizar para favorecer el control de peso, ya que ayuda a disminuir el apetito. Twitter

La crocina del azafrán sirve también para mejorar las habilidades cognitivas y la memoria de las personas que sufren Alzheimer. Los beneficios son similares a los conseguidos por algunos fármacos, pero sin sus efectos secundarios.

Una cantidad de 30 mg de azafrán al día (repartidos entre la mañana y la noche) puede ayudar a reducir los síntomas del síndrome premenstrual según constató hace ya más de una década un estudio publicado en An International Journal of Obstetrics and Ginaecology. En particular se observaron mejoras en el estado de ánimo, los dolores y la sensibilidad de las mamas.

Como ingrediente en cremas, el azafrán se utiliza para calmar el picor, proteger de los rayos del sol y mantener la hidratación. Estos usos vendrían refrendados por las propiedades antioxidantes y fotoprotectoras de compuestos presentes en el azafrán como el safranal.

El azafrán es un gran aliado

El azafrán es una especia derivada de los tres estigmas secos del pistilo de la flor de Crocus sativus, una especie del género Crocus dentro la familia Iridaceae. Se caracteriza por su sabor amargoy su aroma que provienen de sus componentes químicos picrocrocina ysafranal.

También contiene un tinte de tipo carotenoide llamado crocin, que le da a la comida un color amarillo dorado. Esto hace que sea un componente apreciado en muchos platos en todo el mundo: se usa en la confección de arroces, carnes y mariscos.