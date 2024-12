¿Qué es FOMO (Fear Of Missing Out)?

En la actualidad, en un mundo digital donde la interconexión es inmediata, emerge un fenómeno que se ha instalado firmemente en la cultura moderna: el FOMO, o "Fear Of Missing Out" en inglés, que significa el temor a quedar afuera de algo. Aunque las redes sociales y la tecnología han intensificado este fenómeno, sus orígenes están profundamente ligados a la psicología humana , especialmente a las necesidades básicas de aceptación y reconocimiento .

No obstante, lo que se comparte en las redes sociales no refleja completamente la verdad. Desde su vasta gama de filtros que buscan embellecer todo, hasta la selección de contenido de los creadores, quienes únicamente exhiben vidas perfectas , y finalmente, las expectativas elevadas y engañosas de alcanzar algo que no existe.

Este fenómeno, aunque ha sido exacerbado por las redes sociales y la tecnología, tiene raíces que se remontan a la psicología humana.

La necesidad de no quedarse atrás llevó a una conexión constante, buscando una falsa sensación de inclusión y aprecio por parte de los seguidores, quienes a menudo son vistos como amigos. Quienes experimentan esta problemática sacrifican su bienestar emocional por un algoritmo que, al mostrar su contenido y generar interacción, les brinda una felicidad efímera. Sin embargo, cuando el algoritmo no responde de la misma manera, puede sumergir a estas personas en una profunda ansiedad y desesperación, alimentando pensamientos como "no me valoran, no soy lo suficientemente bueno...".