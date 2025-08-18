lunes 18 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de agosto de 2025 - 17:58
Salud.

Síndrome Urémico Hemolítico: qué es y cómo prevenir esta grave enfermedad

Esta afección, que puede ser mortal si no se trata a tiempo, afecta principalmente a niños y está vinculada a infecciones bacterianas por consumo de alimentos contaminados.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Casos en Salta en 2024 de Síndrome Urémico Hemolítico (foto Gobierno de Salta)

Casos en Salta en 2024 de Síndrome Urémico Hemolítico (foto Gobierno de Salta)

Este 19 de agosto se conmemora el Día Nacional de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), una complicación grave que se manifiesta generalmente tras una infección intestinal producida por bacterias como Escherichia coli productoras de toxina Shiga. La enfermedad puede causar daño renal severo y otras complicaciones. Conocer sus causas, síntomas y medidas preventivas puede salvar vidas.

Lee además
Cuál es el estado de salud del piloto que sufrió un impactante vuelco en una carrera en Río Negro.
Automovilismo.

Impactante accidente en la carrera de General Roca: cómo está el piloto y qué pasó
Vacunación contra el sarampión (Archivo)
Salud.

Continúa la vacunación contra el sarampión: dónde y en qué horarios

¿Qué es el Síndrome Urémico Hemolítico?

El Síndrome Urémico Hemolítico es un trastorno que se caracteriza por la destrucción de glóbulos rojos, insuficiencia renal aguda y baja cantidad de plaquetas en la sangre. Es la causa más común de insuficiencia renal aguda en niños pequeños.

El SUH suele aparecer después de una infección intestinal provocada por bacterias, especialmente por cepas de Escherichia coli que producen toxinas dañinas para los riñones y la sangre. Estas bacterias pueden contaminar alimentos mal cocidos, agua no potable o a través del contacto con animales infectados.

sindrome urémico hemolítico

¿Qué síntomas provoca el SUH?

Esta enfermedad produce diarrea con o sin sangre; vómitos; palidez, irritabilidad e incluso convulsiones. También puede ocasionar anemia e insuficiencia renal, es decir, daño en los riñones, manifestada en principio, en la disminución de la cantidad de orina y tras agudizarse, puede provocar la muerte.

Ante estas manifestaciones, es fundamental acudir de forma inmediata a la consulta en el CAPS u hospital más cercano al domicilio.

¿Cómo prevenir el SUH?

  • Fundamental, el lavado de las manos con agua y jabón antes y después de comer, manipular alimentos, ir al baño o cambiar pañales. Los más chicos también deben hacerlo de forma frecuente.

  • Es imprescindible cocinar las carnes de manera completa hasta que no queden partes ni líquidos rojos o rosados.

cocinar carne

  • Evitar siempre el contacto de la carne cruda con otros alimentos. Para cortar alimentos, no usar el mismo cuchillo o superficie (tablas, mesadas) utilizados para cortar carnes crudas sin antes lavarlos bien con agua y detergente.

  • Lavar bien las frutas y verduras.

Lavar-desinfectar-frutas-verduras
  • Los lácteos deben comprarse y consumirse con adecuadas fechas de vencimiento y sin que pierdan la cadena de frío.
  • Siempre utilizar agua segura para beber, cocinar e higienizarse.
  • En la heladera, el pescado, el pollo y demás carnes crudas se deben guardar en estantes bajos y dentro de recipientes cerrados para evitar que los jugos contaminen o caigan en otros alimentos.
  • Evitar que los niños coman en puestos ambulantes o comidas rápidas como hamburguesas o panchos.
  • Cuidar que el agua de piletas y piletines se renueve con frecuencia, recordando el uso de productos para clorar.

Números en Argentina

En Argentina, el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) afecta aproximadamente entre 300 y 500 personas cada año, según los datos más recientes e informes oficiales. El país presenta la mayor incidencia mundial de este síndrome, principalmente en niños menores de 5 años, donde la enfermedad es la principal causa de insuficiencia renal aguda en la infancia.

El síndrome se distribuye durante todo el año, pero hay mayor cantidad de casos en los meses cálidos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Impactante accidente en la carrera de General Roca: cómo está el piloto y qué pasó

Continúa la vacunación contra el sarampión: dónde y en qué horarios

Los detalles de la bacteria 'listeriosis' detectada en un queso que encendió las alarmas

Fentanilo contaminado: ¿Se registraron casos en Jujuy?

Una joven terminó con quemaduras en la piel luego de usar una remera que adquirió por plataforma

Lo que se lee ahora
Cuál es el estado de salud del piloto que sufrió un impactante vuelco en una carrera en Río Negro.
Automovilismo.

Impactante accidente en la carrera de General Roca: cómo está el piloto y qué pasó

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Escalofriante hallazgo en las paredes de la casa del presunto asesino serial

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy en el penal de Gorriti

Alerta amarilla por vientos en Jujuy para hoy.
Atención.

Alerta amarilla por vientos fuertes en Jujuy: cuál es la zona más afectada

Candidatos para las elecciones 2025 en Jujuy.
Definido.

Uno por uno, todos los candidatos para las Elecciones 2025 en Jujuy

El final de “En el barro” dejó el camino preparado para una segunda temporada de la serie argentina de Netflix. video
Streaming.

¿Habrá segunda temporada de En el Barro de Netflix?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel