En China , el té verde se ha consumido durante siglos tanto por su sabor como por sus propiedades terapéuticas . Esta infusión, rica en antioxidantes , favorece la salud cardiovascular y ayuda a mantener un metabolismo equilibrado . Se obtiene de las hojas de la Camellia sinensis , que se procesan mínimamente para conservar sus compuestos bioactivos .

Salud y Alimentos. Uno por uno: los beneficios del brócoli a la salud ósea

Entre sus principales elementos destacan las catequinas (antioxidantes naturales), la cafeína , la L-teanina (un aminoácido con efecto relajante ) y diversas vitaminas y minerales .

A pesar de sus múltiples ventajas para la salud, el té verde presenta algunas contraindicaciones que conviene tener en cuenta, sobre todo en personas con determinadas condiciones médicas .

Esta bebida milenaria cuenta con propiedades muy beneficiosas para la salud, aunque puede ser perjudicial para ciertos sectores de la población.

Gracias a su contenido de catequinas , el té verde se posiciona como una fuente significativa de antioxidantes capaces de contrarrestar los radicales libres y disminuir el estrés oxidativo en el organismo. Este efecto antioxidante podría colaborar en la prevención de enfermedades crónicas , incluyendo algunos tipos de cáncer y problemas del sistema cardiovascular .

Asimismo, su ingesta habitual se vincula con la disminución del colesterol LDL (conocido como “malo”) y de los triglicéridos, además de favorecer una circulación sanguínea más eficiente.

Té verde.

De acuerdo con el enfermero Manuel Reis, la combinación de cafeína y EGCG presente en el té verde puede potenciar la termogénesis, promoviendo la quema de grasas y apoyando la pérdida de peso. Por ello, se considera un complemento útil para quienes desean mejorar su composición corporal dentro de un plan de alimentación balanceado.

Diversas investigaciones sugieren que los componentes bioactivos del té verde podrían contribuir a proteger la función cerebral frente al envejecimiento, ayudando a reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Asimismo, las catequinas que contiene esta bebida tradicional podrían colaborar en la prevención de infecciones debido a sus efectos antivirales y antibacterianos.

Desde hace milenios en China, el té verde se consume tanto por el propio disfrute como por sus propiedades medicinales.

Precauciones y contraindicaciones del té verde

Aunque ofrece múltiples beneficios para la salud, el té verde no resulta adecuado para todas las personas y su consumo excesivo o en determinadas condiciones puede generar efectos adversos. Entre las principales precauciones se encuentran:

Interacciones farmacológicas: El té verde puede afectar la eficacia de ciertos fármacos , incluyendo anticoagulantes , betabloqueantes y algunos medicamentos para controlar la hipertensión . Adicionalmente, su elevada concentración de taninos podría dificultar la absorción de hierro proveniente de alimentos vegetales .

El té verde puede afectar la eficacia de ciertos , incluyendo , y algunos para controlar la . Adicionalmente, su elevada concentración de podría dificultar la proveniente de . Molestias digestivas: Cuando se ingiere en exceso, los taninos presentes en el té verde pueden irritar el estómago , particularmente en personas que padecen gastritis o úlceras . Se recomienda consumirlo tras las comidas para disminuir este efecto.

Cuando se ingiere en exceso, los presentes en el té verde pueden irritar el , particularmente en personas que padecen o . Se recomienda consumirlo para disminuir este efecto. Reacciones asociadas a la cafeína: Aunque la cantidad de cafeína en el té verde suele ser moderada, un consumo elevado puede provocar dificultades para dormir, ansiedad, latidos irregulares y malestar digestivo, especialmente en individuos sensibles a este estimulante.

Beneficios del té verde.

Interferencia con la absorción de hierro: Los taninos presentes en la infusión pueden reducir la asimilación de hierro , lo que afecta particularmente a personas con anemia o dietas con bajo contenido de este mineral . Para minimizar este impacto, se aconseja tomar el té verde en horarios distintos a las comidas principales .

Los presentes en la infusión pueden reducir la asimilación de , lo que afecta particularmente a personas con o dietas con bajo contenido de este . Para minimizar este impacto, se aconseja tomar el té verde en a las . Embarazo y lactancia: Durante la gestación, ingerir grandes cantidades de té verde puede interferir con la absorción de ácido fólico, fundamental para el desarrollo fetal, y aportar cafeína en niveles que podrían resultar perjudiciales. Se recomienda que las embarazadas limiten su consumo a un máximo de dos tazas diarias y consulten siempre a un profesional de la salud.

El té verde se consume tanto por el propio disfrute como por sus propiedades medicinales.