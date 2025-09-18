San Miguel y Patronato se encuentran en la fecha 32 de la zona A

BsAs (DataFactory)

San Miguel recibe el próximo sábado 20 de septiembre a Patronato por la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional, a partir de las 15:30 (hora Argentina) en el estadio Malvinas Argentinas.

Así llegan San Miguel y Patronato Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de San Miguel en partidos de la Primera Nacional San Miguel sacó un triunfo frente a Ferro, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido, con una cifra de 3 goles en contra y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Patronato en partidos de la Primera Nacional Patronato llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Quilmes. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 2 goles y le han anotado 1 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 19 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Patronato fue el ganador por 2 a 1. El árbitro encargado de dirigir el partido será Juan Loustau.

Fechas y rivales de San Miguel en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 33: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Patronato en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 33: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar Horario San Miguel y Patronato, según país Argentina y Chile (Santiago): 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

Venezuela: 14:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.