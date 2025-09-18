jueves 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 07:55
B Nacional

San Miguel y Patronato se encuentran en la fecha 32 de la zona A

Todo lo que tienes que saber en la previa de San Miguel vs Patronato. El duelo, a disputarse en el estadio Malvinas Argentinas el sábado 20 de septiembre, comenzará a las 15:30 (hora Argentina) y será dirigido por Juan Loustau.

San Miguel vs Patronato: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

San Miguel recibe el próximo sábado 20 de septiembre a Patronato por la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional, a partir de las 15:30 (hora Argentina) en el estadio Malvinas Argentinas.

Así llegan San Miguel y Patronato

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de San Miguel en partidos de la Primera Nacional

San Miguel sacó un triunfo frente a Ferro, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido, con una cifra de 3 goles en contra y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Patronato en partidos de la Primera Nacional

Patronato llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Quilmes. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 2 goles y le han anotado 1 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 19 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Patronato fue el ganador por 2 a 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Juan Loustau.


Fechas y rivales de San Miguel en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 33: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Patronato en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 33: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar
Horario San Miguel y Patronato, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:30 horas
  • Colombia y Perú: 13:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
  • Venezuela: 14:30 horas

