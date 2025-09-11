San Telmo vs Central Norte: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Central Norte y San Telmo se enfrentarán en el estadio Osvaldo Baletto el próximo domingo 14 de septiembre desde las 15:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional.

Así llegan San Telmo y Central Norte En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de San Telmo en partidos de la Primera Nacional San Telmo viene de caer por 0 a 1 frente a Almirante Brown. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 1 en el arco contrario.

Últimos resultados de Central Norte en partidos de la Primera Nacional Central Norte perdió ante Agropecuario Argentino por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Logró convertir 1 gol y le han encajado 3.

El último mano a mano en este certamen fue el 12 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y San Telmo se llevó la victoria por 1 a 2. Maximiliano Macheroni fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de San Telmo en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 32: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Central Norte en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 32: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar Horario San Telmo y Central Norte, según país Argentina y Chile (Santiago): 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

Venezuela: 14:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

