miércoles 27 de agosto de 2025

27 de agosto de 2025 - 07:51
B Nacional

San Telmo vs Chaco For Ever: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional

Toda la previa del duelo entre San Telmo y Chaco For Ever. El partido se jugará en el estadio Osvaldo Baletto el sábado 30 de agosto a las 15:30 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

El duelo entre San Telmo y Chaco For Ever correspondiente a la fecha 29 de la zona B se disputará en el estadio Osvaldo Baletto desde las 15:30 (hora Argentina), el sábado 30 de agosto.

Así llegan San Telmo y Chaco For Ever

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de San Telmo en partidos de la Primera Nacional

San Telmo buscará la victoria luego de caer 0 a 3 frente a Mitre (SE). En 2 partidos ha triunfado y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Chaco For Ever en partidos de la Primera Nacional

En la jornada anterior, Chaco For Ever igualó 1-1 el juego frente a Agropecuario Argentino. Con un historial irregular (2 derrotas y 2 victorias en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 4 goles a favor y ha recibido 6 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó con un marcador 1-2 a favor de San Telmo.


Fechas y rivales de San Telmo en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 30: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Chaco For Ever en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 30: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar
Horario San Telmo y Chaco For Ever, según país
  • Argentina: 15:30 horas
  • Colombia y Perú: 13:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas

Temas
