Santiago del Estero: un policía le disparó a un motociclista en un confuso episodio

Un joven fue alcanzado por un disparo de escopeta efectuado por un policía durante un episodio que todavía no fue esclarecido por completo, ocurrido cuando el adolescente se desplazaba en moto y, aparentemente, circulaba en sentido contrario por las calles de Quimilí, en Santiago del Estero.

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De acuerdo con las primeras actuaciones realizadas por personal de la Seccional 29 , el incidente tuvo lugar cerca de las 23.40 en la intersección de avenida Avellaneda y calle 9 de Julio , en la ciudad de Quimilí , departamento Moreno .

De acuerdo con lo consignado en el reporte policial , el episodio se desencadenó cuando varios efectivos realizaban sus recorridas habituales y advirtieron la presencia de una motocicleta de 110 cilindradas que avanzaba en sentido contrario y a gran velocidad.

Ante esa situación, los agentes habrían bloqueado parcialmente el paso en las calles y emitido la correspondiente orden de detenerse . Sin embargo, el motociclista hizo caso omiso y atravesó a toda velocidad el espacio existente entre los vehículos policiales .

Frente a ese escenario, el cabo primero Juan Figueroa habría ordenado en varias ocasiones al motociclista que se detuviera, identificándose como policía, aunque el conductor desoyó las indicaciones y siguió avanzando a gran velocidad.

El policía realizó un "disparo preventivo"

De acuerdo con el informe elaborado por la fuerza, ante la continuidad de la maniobra el efectivo realizó entonces un “disparo preventivo”, con el propósito de interrumpir la marcha del motociclista y poner fin a su conducta.

Sin embargo, el proyectil impactó en uno de los brazos del joven, quien perdió el dominio de la motocicleta y terminó colisionando contra otro vehículo. Como consecuencia del choque, el primer motociclista cayó al pavimento, mientras que el conductor del otro rodado abandonó la escena.

El herido fue identificado como Reinaldo Campos, de 19 años y residente en Quimilí. Luego de recibir las primeras atenciones, fue trasladado a un centro de salud y posteriormente derivado al Hospital Regional, donde se constató que presentaba una lesión de arma de fuego en el antebrazo izquierdo.

Tras tomar conocimiento del episodio, el fiscal de turno, Diego Cortes, habría ordenado una serie de medidas para avanzar con la investigación.

Entre ellas, dispuso realizar un examen médico al efectivo policial, impedir preventivamente el uso del arma reglamentaria, secuestrar las vainas servidas en caso de ser halladas, relevar las cámaras de seguridad de la zona y tomar declaración a los testigos que hayan presenciado el hecho.