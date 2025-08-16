São Paulo vs At. Nacional: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

BsAs (DataFactory)

São Paulo y el Verde definirán el próximo martes 19 de agosto su pasaporte a Cuartos de Final de la Copa Libertadores, tras haber empatado 0 a 0 en el duelo de ida. El encuentro está programado para las 21:30 (hora Argentina) en el estadio el Morumbí.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y sellaron un empate en 0.

Maximiliano Ramírez fue designado para controlar el partido.

Los resultados de São Paulo en partidos de la Copa Libertadores Fase de Grupos : Talleres 0 vs São Paulo 1 (2 de abril)

: Talleres 0 vs São Paulo 1 (2 de abril) Fase de Grupos : São Paulo 2 vs Alianza Lima 2 (10 de abril)

: São Paulo 2 vs Alianza Lima 2 (10 de abril) Fase de Grupos : Libertad 0 vs São Paulo 2 (23 de abril)

: Libertad 0 vs São Paulo 2 (23 de abril) Fase de Grupos : Alianza Lima 0 vs São Paulo 2 (6 de mayo)

: Alianza Lima 0 vs São Paulo 2 (6 de mayo) Fase de Grupos : São Paulo 1 vs Libertad 1 (14 de mayo)

: São Paulo 1 vs Libertad 1 (14 de mayo) Fase de Grupos : São Paulo 2 vs Talleres 1 (27 de mayo)

: São Paulo 2 vs Talleres 1 (27 de mayo) Octavos de Final: At. Nacional 0 vs São Paulo 0 (12 de agosto)

Los resultados de At. Nacional en partidos de la Copa Libertadores Fase de Grupos : At. Nacional 3 vs Nacional 0 (2 de abril)

: At. Nacional 3 vs Nacional 0 (2 de abril) Fase de Grupos : Internacional 3 vs At. Nacional 0 (10 de abril)

: Internacional 3 vs At. Nacional 0 (10 de abril) Fase de Grupos : Bahia 1 vs At. Nacional 0 (24 de abril)

: Bahia 1 vs At. Nacional 0 (24 de abril) Fase de Grupos : At. Nacional 3 vs Internacional 1 (8 de mayo)

: At. Nacional 3 vs Internacional 1 (8 de mayo) Fase de Grupos : At. Nacional 1 vs Bahia 0 (14 de mayo)

: At. Nacional 1 vs Bahia 0 (14 de mayo) Fase de Grupos : Nacional 1 vs At. Nacional 0 (28 de mayo)

: Nacional 1 vs At. Nacional 0 (28 de mayo) Octavos de Final: At. Nacional 0 vs São Paulo 0 (12 de agosto) Horario São Paulo y At. Nacional, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

