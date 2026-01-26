Sarmiento vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

Sarmiento recibe el próximo jueves 29 de enero a Banfield por la fecha 2 del Apertura, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Eva Perón.
Sarmiento recibe el próximo jueves 29 de enero a Banfield por la fecha 2 del Apertura, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Eva Perón.
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Sarmiento cayó 0 a 1 ante Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona.
En la fecha anterior, Banfield logró empatar 1-1 ante Huracán..
Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. Los 4 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 13 de diciembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y terminaron igualando en 1.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
