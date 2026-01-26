Sarmiento vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Sarmiento recibe el próximo jueves 29 de enero a Banfield por la fecha 2 del Apertura, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Eva Perón.

Así llegan Sarmiento y Banfield Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Apertura Sarmiento cayó 0 a 1 ante Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura En la fecha anterior, Banfield logró empatar 1-1 ante Huracán..

Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. Los 4 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 13 de diciembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y terminaron igualando en 1.

Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Apertura Fecha 3: vs Independiente Riv. (M): 3 de febrero - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Atlético Tucumán: 8 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Huracán: 14 de febrero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Estudiantes: 20 de febrero - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Unión: 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina) Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Apertura Fecha 3: vs Estudiantes (RC): 3 de febrero - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Belgrano: 7 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Racing Club: 14 de febrero - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Newell`s: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs River Plate: 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina) Horario Sarmiento y Banfield, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

