lunes 26 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de enero de 2026 - 08:48
Liga Profesional

Sarmiento vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Sarmiento vs Banfield. El duelo, a disputarse en el estadio Eva Perón el jueves 29 de enero, comenzará a las 21:30 (hora Argentina).

Sarmiento vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Sarmiento recibe el próximo jueves 29 de enero a Banfield por la fecha 2 del Apertura, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Eva Perón.

Lee además
estudiantes (rc) vs argentinos juniors: previa, horario y como llegan para la fecha 2 del apertura

Estudiantes (RC) vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura
belgrano vs tigre: previa, horario y como llegan para la fecha 2 del apertura

Belgrano vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

Así llegan Sarmiento y Banfield

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Apertura

Sarmiento cayó 0 a 1 ante Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Banfield logró empatar 1-1 ante Huracán..

Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. Los 4 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 13 de diciembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y terminaron igualando en 1.


Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 3: vs Independiente Riv. (M): 3 de febrero - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Atlético Tucumán: 8 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Huracán: 14 de febrero - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Estudiantes: 20 de febrero - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Unión: 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 3: vs Estudiantes (RC): 3 de febrero - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Belgrano: 7 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Racing Club: 14 de febrero - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Newell`s: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs River Plate: 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
Horario Sarmiento y Banfield, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Estudiantes (RC) vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

Belgrano vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

Lanús vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

Dep. Riestra vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

Estudiantes recibirá a Boca Juniors por la fecha 2

Lo que se lee ahora
Jujuy Básquet cayó ante Rivadavia de Mendoza. video
Deportes.

Jujuy Básquet perdió en la última jugada ante Rivadavia de Mendoza

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Rutas este domingo 25 de enero en Jujuy: desmoronamiento, crecida de ríos y alertas meteorológicas video
Atención.

Rutas este domingo 25 de enero en Jujuy: desmoronamiento, crecida de ríos y alertas meteorológicas

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Últimos días para actualizar la SUBE y no perder tus beneficios de transporte.
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios

A solo 33 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la zona de los diques se convirtió este domingo en el plan ideal para familias, pescadores y amantes del aire libre. video
Jujuy

A pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy: el plan al aire libre que conquista los domingos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel