Sarmiento vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

El juego entre Sarmiento y Vélez se disputará el próximo domingo 19 de octubre por la fecha 13 del Clausura, a partir de las 15:00 (hora Argentina) en el estadio Eva Perón.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El juego entre Sarmiento y Vélez se disputará el próximo domingo 19 de octubre por la fecha 13 del Clausura, a partir de las 15:00 (hora Argentina) en el estadio Eva Perón.
En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.
Sarmiento ganó por 1-0 el juego pasado ante River Plate. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 2 goles y ha convertido 4.
Vélez cayó 1 a 2 ante Rosario Central. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias e igualó 2 veces. Con 8 goles a favor, ha recibido 6 en contra.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 14 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Sarmiento lo ganó por 0 a 1.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrés Gariano.
© 2025 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.