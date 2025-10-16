Sarmiento vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

BsAs (DataFactory)

El juego entre Sarmiento y Vélez se disputará el próximo domingo 19 de octubre por la fecha 13 del Clausura, a partir de las 15:00 (hora Argentina) en el estadio Eva Perón.

Así llegan Sarmiento y Vélez En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura Sarmiento ganó por 1-0 el juego pasado ante River Plate. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 2 goles y ha convertido 4.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura Vélez cayó 1 a 2 ante Rosario Central. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias e igualó 2 veces. Con 8 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 14 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Sarmiento lo ganó por 0 a 1. El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrés Gariano.

Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura Fecha 14: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura Fecha 14: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar Horario Sarmiento y Vélez, según país Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

