jueves 30 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de octubre de 2025 - 09:23
Liga Profesional

Se enfrentan Godoy Cruz y San Martín (SJ) por la fecha 14

En la previa de Godoy Cruz vs San Martín (SJ), todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 2 de noviembre desde las 18:30 (hora Argentina) en el estadio el Mundialista de Mendoza. El árbitro designado será Andrés Gariano.

Se enfrentan Godoy Cruz y San Martín (SJ) por la fecha 14
BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 2 de noviembre, a partir de las 18:30 (hora Argentina), San Martín (SJ) visita a Godoy Cruz en el estadio el Mundialista de Mendoza, por el duelo correspondiente a la fecha 14 del Clausura.

Lee además
aldosivi e independiente riv. (m) se encuentran en la fecha 14

Aldosivi e Independiente Riv. (M) se encuentran en la fecha 14
san lorenzo y dep. riestra se encuentran en la fecha 14

San Lorenzo y Dep. Riestra se encuentran en la fecha 14

Así llegan Godoy Cruz y San Martín (SJ)

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Godoy Cruz en partidos del Clausura

Godoy Cruz fue derrotado en el Ciudad de Lanús frente a Lanús por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 3 y perdido 1. Le convirtieron 6 goles y tiene 2 a favor.

Últimos resultados de San Martín (SJ) en partidos del Clausura

San Martín (SJ) viene de vencer a Independiente en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 5 goles y 4 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y San Martín (SJ) se quedó con la victoria por 1 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Andrés Gariano.


Fechas y rivales de Godoy Cruz en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 15: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Martín (SJ) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 15: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
Horario Godoy Cruz y San Martín (SJ), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:30 horas
  • Colombia y Perú: 16:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas
  • Venezuela: 17:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Aldosivi e Independiente Riv. (M) se encuentran en la fecha 14

San Lorenzo y Dep. Riestra se encuentran en la fecha 14

River Plate se enfrenta ante la visita Gimnasia por la fecha 14

Por la fecha 14, Instituto recibirá a Rosario Central

Unión se enfrentará a Newell`s por la fecha 14

Lo que se lee ahora
que necesita gimnasia de jujuy para pasar de ronda en el reducido
Fútbol.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para pasar de ronda en el Reducido

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El crimen tuvo lugar en Yacuiba, Bolivia.
Dolor.

Asesinaron a un ingeniero egresado de la UNJu en Bolivia

El sábado 1 de noviembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales el sueldo en noviembre 2025

Cuándo cobran los policías: cronograma de pagos en Jujuy.
Atención.

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en noviembre 2025

La lluvia de arroz mandó al novio directo a la guardia en Lomas de Zamora.
Redes sociales.

Viral: la lluvia de arroz en un casamiento terminó con el novio en un hospital de Lomas de Zamora

Profanaron una capilla: pisaron hostias, rompieron el sagrario y se robaron el vino de misa.
Córdoba.

Vandalizaron una capilla: destrozaron el sagrario, pisotearon las hostias y se robaron el vino

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel