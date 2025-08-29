viernes 29 de agosto de 2025

29 de agosto de 2025 - 08:18
Se enfrentan Nueva Chicago y Gimnasia (Mendoza) por la fecha 29 de la zona B

En la previa de Nueva Chicago vs Gimnasia (Mendoza), todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 1 de septiembre desde las 17:10 (hora Argentina) en el estadio República de Mataderos. El árbitro designado será Álvaro Carranza.

BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 1 de septiembre, a partir de las 17:10 (hora Argentina), Gimnasia (Mendoza) visita a Nueva Chicago en el estadio República de Mataderos, por el duelo correspondiente a la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional.

Así llegan Nueva Chicago y Gimnasia (Mendoza)

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Nueva Chicago en partidos de la Primera Nacional

Nueva Chicago fue derrotado en el Nuevo Francisco Urbano frente a Dep. Morón por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2. Le convirtieron 6 goles y tiene 3 a favor.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos de la Primera Nacional

Gimnasia (Mendoza) llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Central Norte. En los últimos enfrentamientos, tuvo 3 victorias y ha perdido en 1 ocasión. Con 5 goles a favor, ha recibido 3 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y firmaron un empate en 1.

El encargado de impartir justicia en el partido será Álvaro Carranza.


Fechas y rivales de Nueva Chicago en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 30: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 30: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Horario Nueva Chicago y Gimnasia (Mendoza), según país
  • Argentina: 17:10 horas
  • Colombia y Perú: 15:10 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:10 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:10 horas

