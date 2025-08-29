Se enfrentan Nueva Chicago y Gimnasia (Mendoza) por la fecha 29 de la zona B

BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 1 de septiembre, a partir de las 17:10 (hora Argentina), Gimnasia (Mendoza) visita a Nueva Chicago en el estadio República de Mataderos, por el duelo correspondiente a la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional.

Así llegan Nueva Chicago y Gimnasia (Mendoza) Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Nueva Chicago en partidos de la Primera Nacional Nueva Chicago fue derrotado en el Nuevo Francisco Urbano frente a Dep. Morón por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2. Le convirtieron 6 goles y tiene 3 a favor.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos de la Primera Nacional Gimnasia (Mendoza) llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Central Norte. En los últimos enfrentamientos, tuvo 3 victorias y ha perdido en 1 ocasión. Con 5 goles a favor, ha recibido 3 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y firmaron un empate en 1. El encargado de impartir justicia en el partido será Álvaro Carranza.

Fechas y rivales de Nueva Chicago en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 30: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 30: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar Horario Nueva Chicago y Gimnasia (Mendoza), según país Argentina: 17:10 horas

Colombia y Perú: 15:10 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:10 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:10 horas

