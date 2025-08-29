Se enfrentan Nueva Chicago y Gimnasia (Mendoza) por la fecha 29 de la zona B

El próximo lunes 1 de septiembre, a partir de las 17:10 (hora Argentina), Gimnasia (Mendoza) visita a Nueva Chicago en el estadio República de Mataderos, por el duelo correspondiente a la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional.
Así llegan Nueva Chicago y Gimnasia (Mendoza)
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
Últimos resultados de Nueva Chicago en partidos de la Primera Nacional
Nueva Chicago fue derrotado en el Nuevo Francisco Urbano frente a Dep. Morón por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2. Le convirtieron 6 goles y tiene 3 a favor.
Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos de la Primera Nacional
Gimnasia (Mendoza) llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Central Norte. En los últimos enfrentamientos, tuvo 3 victorias y ha perdido en 1 ocasión. Con 5 goles a favor, ha recibido 3 en contra.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y firmaron un empate en 1.
El encargado de impartir justicia en el partido será Álvaro Carranza.
Fechas y rivales de Nueva Chicago en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona B - Fecha 30: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 31: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 32: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 33: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 34: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona B - Fecha 30: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 31: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 32: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 33: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 34: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Horario Nueva Chicago y Gimnasia (Mendoza), según país
- Argentina: 17:10 horas
- Colombia y Perú: 15:10 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:10 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 16:10 horas
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.