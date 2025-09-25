jueves 25 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de septiembre de 2025 - 06:53
Copa Libertadores

Se enfrentan São Paulo y Liga de Quito por la llave 1

En la previa de São Paulo vs Liga de Quito, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para hoy desde las 19:00 horas en el estadio el Morumbí. El árbitro designado será Alexis Herrera.

Se enfrentan São Paulo y Liga de Quito por la llave 1
BsAs (DataFactory)

Con un triunfo a cuestas (2 a 0 ganó en la ida), LDU Quito buscará definir la serie ante São Paulo hoy. El partido por la llave 1 de la Copa Libertadores comenzará a las 19:00 horas y será en el estadio el Morumbí.

Lee además
por la llave 4, estudiantes recibira a flamengo

Por la llave 4, Estudiantes recibirá a Flamengo
River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder con Palmeiras
Derrota.

River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder con Palmeiras

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Liga de Quito se quedó con la victoria por 2 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Alexis Herrera.

¿Dónde ver el partido entre São Paulo y Liga de Quito en VIVO?
El duelo correspondiente a la llave 1 de la Copa Libertadores se podrá disfrutar a través de Disney+ Premium.
Los resultados de São Paulo en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Talleres 0 vs São Paulo 1 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: São Paulo 2 vs Alianza Lima 2 (10 de abril)
  • Fase de Grupos: Libertad 0 vs São Paulo 2 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Alianza Lima 0 vs São Paulo 2 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: São Paulo 1 vs Libertad 1 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: São Paulo 2 vs Talleres 1 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: At. Nacional 0 vs São Paulo 0 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: São Paulo 1 vs At. Nacional 1 (4-3 en penales a favor de São Paulo) (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Liga de Quito 2 vs São Paulo 0 (18 de septiembre)
Los resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Central Córdoba (SE) 0 vs Liga de Quito 0 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Táchira 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Táchira 2 vs Liga de Quito 3 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 3 vs Central Córdoba (SE) 0 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Botafogo 1 vs Liga de Quito 0 (14 de agosto)
  • Octavos de Final: Liga de Quito 2 vs Botafogo 0 (21 de agosto)
  • Cuartos de Final: Liga de Quito 2 vs São Paulo 0 (18 de septiembre)
Horario São Paulo y Liga de Quito, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Por la llave 4, Estudiantes recibirá a Flamengo

River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder con Palmeiras

Cuándo se juegan las sefimifinales de la Copa Libertadores 2025

River Plate enfrenta a Palmeiras esta noche en Brasil

Por la llave 4, Estudiantes recibirá a Flamengo

Lo que se lee ahora
River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder con Palmeiras
Derrota.

River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder con Palmeiras

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Por el arreglo de un acueducto en Huaico cortarán el servicio y el tránsito en la zona video
Atención.

Cortarán el agua por la reparación de un acueducto en San Salvador de Jujuy ¿En qué barrios?

Tenemos a las víctimas colaterales de Matías Jurado video
Justicia.

"Tenemos a las víctimas colaterales de Matías Jurado"

Construiránun tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Obra.

Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

IPSEL, homenaje a Kim. video
Homenaje.

FNE 2025: las emotivas palabras del padre de Kim Gómez por la carroza del IPSEL

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel