Se esperan aumentos en los pasajes al norte para Carnaval: estos son los precios hoy

A pocos días del inicio de los eventos centrales del Carnaval, crece la demanda de pasajes desde San Salvador de Jujuy hacia las localidades de la Quebrada de Humahuaca. Las empresas de transporte ya comenzaron con la preventa y anticipan un aumento en los valores durante la próxima semana.

En diálogo con Canal 4, Jazmín, vendedora de boletos de una empresa de transporte, confirmó que el movimiento comenzó antes de lo esperado:

“Para el tema del Carnaval ya hay varias ventas anticipadas y ahora se espera la suba que siempre hay para estas fechas”, explicó.

Los pasajes al norte por el carnaval aumentarían más de un 20% Los pasajes al norte por el Carnaval aumentarían la semana que viene.

Actualmente, los valores de los pasajes hacia los principales destinos turísticos del norte jujeño son los siguientes:

Tilcara: $8.800

Maimará: $8.000

Purmamarca: $8.300

Humahuaca: $13.000

Uquía: $12.000

La Quiaca: $20.000

Según explicó Jazmín, estos precios podrían modificarse en los próximos días: “Seguro que se van a modificar la semana que viene. Calculamos que la suba puede ser de un 10% o un 15%, como pasa siempre en la previa del Carnaval”.

Alta ocupación y reservas casi completas

La vendedora advirtió que la ocupación ya es muy alta en varias frecuencias. “Nosotros empezamos la preventa este lunes y ya la mayoría de los pasajes están subiendo. Hay coches que están prácticamente completos”, señaló.

Además, indicó que las reservas se encuentran cerca del límite en muchos servicios: “Ya tenemos alrededor de un 100% de reservas en algunos coches para las fechas fuertes del Carnaval".

Más unidades y frecuencias cada media hora

Ante el aumento de la demanda, las empresas refuerzan la cantidad de unidades hacia el norte provincial.

“Los coches salen cada media hora aproximadamente, así que se van sumando más unidades para poder cubrir la demanda. Siempre se consigue pasaje en el momento, pero es mejor comprar antes para no quedarse sin lugar”, recomendó Jazmín.

Respecto al regreso, explicó que la situación es similar: “La vuelta funciona igual que la ida. Se consiguen pasajes, pero los horarios más demandados se llenan rápido, así que conviene reservar con anticipación”.