Se hizo la Marcha del Orgullo en San Salvador de Jujuy

Marcha del Orgullo en San Salvador de Jujuy

Una nueva edición de la Marcha del Orgullo , la XVIII, se realizó este sábado por calles de San Salvador de Jujuy , evento que llevó adelante la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo de Jujuy (COMO), bajo el lema “El orgullo se vive y se defiende en las calles”.

La iniciativa invitó a llevar bengalas con los colores del orgullo para participar de una caminata colectiva por el centro de la capital jujeña. La concentración se hizo a las 16 horas con actividades artísticas, y la marcha comenzó pasadas las 19 horas, a pesar de la lluvia.

La movilización busca reivindicar el respeto y la garantía plena de los derechos ; políticas públicas que incluyan y protejan; una vida libre de violencias y discriminación; más espacios seguros, diversos y accesibles; el reconocimiento y la dignidad de todas las identidades y expresiones.

La marcha del Orgullo de junio

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT, en junio pasado se realizó una nueva edición de la marcha del orgullo en San Salvador de Jujuy. La movilización comenzó frente a Casa de Gobierno, sobre calle San Martín, y recorrió el centro capitalino.

Laureano Marina Vilte, activista del movimiento Ailen Chambi y miembro de la comisión organizadora, dijo que “es un aniversario más de lo que fue la rebelión de Stonewall. Estamos en el Día Internacional del Orgullo LGBT, una fecha en conmemoración al rechazo a una razia que se había producido en una discoteca, un lugar de encuentro en ese momento seguro para la comunidad”, explicó.

Desde entonces, la fecha se convirtió en símbolo de lucha y celebración a nivel global. “Hoy también estamos acá conmemorando, recordando y resistiendo desde el orgullo, desde la alegría que nos caracteriza como comunidad”.

Participaron al menos ocho organizaciones que integran la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO), además de activistas independientes, artistas y representantes de distintos espacios políticos y apartidarios.

La movilización también contó con la participación del interior de la provincia. “Estamos siempre intercambiando con otras marchas que se hacen en la provincia. Hay gente de La Quebrada, compañeros de Perico, de Palpalá. Estas marchas en San Salvador nuclean también a los pueblos y localidades del interior".