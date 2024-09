Se lanza el Plan Provincial de Lucha contra el Dengue en Perico como punto de partida

Te puede interesar: Hoy comienza la vacunación contra el dengue en Jujuy: mirá en que lugares inicia

Cómo se va a ejecutar el plan

El Ministro de Salud de la provincia, Gustavo Bohuid, explicó que se van a expandir hacia toda la provincia. “Es importante recordarle a la población que lo más importante no es la vacunación, sino que no exista el vector, es decir que no haya mosquitos. Para ello se debe promover la limpieza de espacios que acumulen agua, el descacharrado y todo lugar que sirva de criadero del mosquito. Todo eso es importante en esta campaña".

El titular de la cartera sanitaria recordó también que los síntomas de dengue son muy similares a los de una gripe. Es por ello que resulta fundamental la consulta con un médico en los centros de salud de toda la provincia y sobre todo, no automedicarse.

