Se viene el Mundial Sub 20 en Argentina: ¿ganar o formar?

Desde el 20 de mayo, nuestro país será sede del Mundial Sub 20 de fútbol, evento que acapara la atención de más popular de los deportes en una parte del mundo.

Si bien es cierto que no tiene la estatura del Mundial Qatar 2022 , la cita futbolística para menores de 20 años congrega a grandes jugadores, algunos de ellos ya consagrados, y otros que son promesas que anticipan un fútbol de alto vuelo para un futuro cercano.

Claro que la opinión común será que deben ser una combinación de ambas, aunque en este fútbol hiperprofesional de hoy, no sea sencillo fusionarlas. Para Lionel Scaloni, sacar conclusiones sobre los jugadores y su futuro en los mundiales de mayores es vital, pero no es así para todos.

Por ejemplo para Javier Mascherano, cuestionado tras la no clasificación en el Sudamericano, que encara una prueba de fuego para su futuro como entrenador. Coronarse como el mejor de este torneo le dará una plataforma para pensar que el banco de mayores no es una utopía.

Los que viene y los que no

Con ese contexto, llegan los chicos (algunos no tan chicos). Sin los nombres pesados de Facundo Buonanotte, Alejandro Garnacho y Nicolás Paz que no fueron cedidos por sus clubes en Europa, el técnico deberá conformarse con otros que son prometedores.

Para los que integran el plantel, también ganar es una cuestión ligada a su futuro profesional. Una buena actuación en un mundial, aunque sea Sub 20, los catapulta a un fútbol más poderoso como el de Europa, y sobre todo, más rentable.

Con estas condiciones, ¿es lógico pedirle a los protagonistas que no prioricen el resultado? Y la gente, ¿puede aguantar un fracaso (léase no salir campeones), entre rivales de poco prestigio?. La respuesta parece sencilla: no.

Los tiempos cambiaron. Desde los límites de edad (en el Mundial 79 con Diego Maradona campeón eran jugadores sub 19), hasta las realidades que marcan que hoy los chicos llegan antes a primera, por lo menos en Argentina, estos factores inciden en el objetivo final.

Ganar como prioridad no está mal, siempre que no se deje de lado el resto de los puntos importantes. Si crecer como jugadores no está dentro de las metas del cuerpo técnico y de los futbolistas, el mundial solo servirá para sumar una estrella.

Columna de opinión de Claudio Serra.