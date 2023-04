Mundial Sub-20.. Mascherano seguirá al frente de la Selección Sub 20

La organización del próximo Mundial Sub 20 en Argentina ha abierto la posibilidad de que Javier Mascherano vuelva a ser el entrenador de la Selección Argentina . La noticia aún no ha sido confirmada oficialmente, pero se espera que en las próximas horas se confirme la designación del país sudamericano como sede del torneo juvenil.

Mascherano, quien es uno de los jugadores más emblemáticos de la selección argentina en la última década, ha transitado ya su experiencia como entrenador , ya que dirigió al equipo sub 20 para la clasificación a la competición, algo que no pudo conseguir.

Efectivamente, tras la eliminación de la Selección Argentina en el Sudamericano Sub 20 de Colombia, Mascherano presentó su renuncia como entrenador de la Albiceleste. En ese entonces, el equipo no logró superar la fase de grupos y quedó fuera del Mundial Sub 20 de Indonesia, lo que fue considerado como un duro golpe para el fútbol argentino.