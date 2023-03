Mascherano dejó de ser el técnico de la Selección Sub-20

Javier Mascherano dejó de ser el director técnico de la selección Sub 20.

Javier Mascherano ya no es más el director técnico de la selección Argentina Sub-20 luego del duro golpe recibido en el Sudamericano de la categoría, al no poder meterse al hexagonal final de la competición llevada adelante en Colombia.

"No creo que siga. Está claro que el que fallé soy yo", había manifestado Javier Mascherano en la zona de vestuarios del estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, donde la selección Argentina había perdido por 0-1 con el conjunto local, resultado que generó su eliminación del certamen.

Más allá de contar con el respaldo de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y Lionel Scaloni, director técnico del seleccionado argentino mayor, Mascherano, quien tomó el cargo en diciembre de 2021 y no contaba sin trayectoria previa, tomó la decisión de no renovar su contrato después de lo que fue la dura eliminación en primera ronda en el torneo Sudamericano, lo que lo llevó a no poder acceder al Mundial de Indonesia 2023 y los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.