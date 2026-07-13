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13 de julio de 2026 - 07:18
Deportes.

Semifinales del Mundial 2026: cuándo se juegan y los cruces

Las semifinales del Mundial 2026 tienen a Francia, España, Inglaterra y Argentina ya clasificados. Quedaron definidos los cruces y días.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Copa del Mundo&nbsp;

Copa del Mundo 

Oficialmente inicia la cuenta regresiva para el final del Mundial 2026 y ya quedaron definidos los cuatro mejores del torneo. Entre ellos está la Selección Argentina, que superó a Suiza para meterse entre los semifinalistas y dio un nuevo paso rumbo a la defensa del título.

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Cuándo se juega la semifinal del Mundial 2026

Las semifinales se disputarán el martes 14 con Francia-España y el miércoles 15 de julio con Inglaterra-Argentina, con dos partidos que definirán a los finalistas del Mundial 2026.

Martes 14 de julio

Francia vs. España— 16.00 (Dallas Stadium)

Miércoles 15 de julio

Inglaterra vs. Argentina — 16.00 (Atlanta Stadium)

Selección Argentina.

Selección Argentina.

Cómo se juegan las semifinales del Mundial 2026

Las semifinales se disputan a partido único. Como ocurre en todas las rondas eliminatorias, si un partido termina igualado luego de los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si la igualdad persiste, el clasificado se definirá mediante penales.

Los vencedores de los dos cruces se enfrentarán entre sí en la final. Y quienes pierdan, disputarán el tercer puesto de la Copa del Mundo.

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