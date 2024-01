Siguen los bloqueos en Bolivia y escasea el combustible

Continúa el conflicto en Bolivia en torno a la decisión del fallo judicial que evitaría que el ex presidente Evo Morales se postule nuevamente como primer mandatario nacional en las elecciones de 2025.

El presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, aseguró el domingo que el abastecimiento de combustibles en el país está “garantizado”, si bien por los bloqueos se generaron “costos logísticos adicionales” para transportar los carburantes por rutas alternas.

Dorgaten pidió a la gente que no haga filas en busca de combustible si no tiene necesidad de hacerlo para no dejar sin el producto a quienes sí lo requieren.

¿Cuál es el foco del conflicto en Bolivia?

Los afines a Evo Morales (2006-2019) bloquean carreteras en cuatro regiones bolivianas en contra de la prórroga del mandato de los magistrados dispuesta por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Los comicios para elegir a los nuevos jueces de los principales tribunales del país debían celebrarse en diciembre de 2023, pero el proceso de preselección de candidatos se trabó en el Parlamento, de mayoría oficialista.

Ante esto, el TCP decidió prorrogar su mandato y el de los otros magistrados para evitar un “vacío de poder”.

El Gobierno de Luis Arce ha defendido la prórroga y asegura que no es inconstitucional, mientras que Evo Morales, que está distanciado del mandatario, ha criticado la decisión del Constitucional, al igual que la oposición.