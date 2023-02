Silvina Luna dijo que sus riñones dejaron de funcionar

Silvina Luna se refirió a su salud, y comentó que sus riñones ya no funcionan, motivo por el cual debe someterse a un trasplante .

Ante esto, y tras ver una nota que hizo el médico en Intrusos, Luna decidió enviarle un mensaje a Guido Záffora, panelista del programa de América, para que informe en qué situación se encuentra actualmente.

“Esto lo cuento porque ella (por Silvina) me autorizó. Ella me lo contó hace unos días y mirando el programa me dice que quiere que lo cuente”, detalló al comienzo el periodista.

“Me dice ‘hace doce años me cambió la vida’”, indicó. Y agregó: “Silvina está en diálisis porque sus riñones dejaron de funcionar y se tiene que trasplantar”.

image.png

“Por este hombre (Lotocki) ella está haciendo un tratamiento, se tiene que enchufar en una máquina tres veces por semana, cuatro horas. Le dejaron de funcionar los riñones, está en diálisis”, dijo Záffora ante la mirada atónita de sus compañeros.

Karina Iavícoli, también panelista del ciclo, por su lado, intentó alertar a aquellos que continúan siendo pacientes de Lotocki.

“Yo no puedo creer, porque lo vi con mis propios ojos haciéndole una nota a Lotocki, porque ni siquiera lo voy a tratar como médico, la gente yendo a su consultorio”, expresó la panelista.

“Por favor que la gente tome conciencia, porque no es un caso, un error. Hay un montón de famosas y de no famosas que pasaron cosas terribles”, reclamó.

image.png

Luego, Guido brindó más detalles respecto al inconveniente de salud que está pasando Silvina Luna: “Muchas veces no puede trabajar porque se tiene que dedicar 100 por ciento a su salud”. “A ella le cuesta contarlo porque hay gente que lo sigue avalando (a Lotocki) y la juzga a Silvina por las palabras de este médico”, concluyó.

Es preciso recordar que en 2022, cuando Silvina Luna integró el reality El hotel de los famosos, se pudo ver un poco de lo que está atravesando cada día a raíz de sus problemas de salud.

Inclusive, Luna, en medio del reality, debió someterse varios estudios médicos y hasta tuvo que dejar el programa.

La palabra de Anibal Lotocki

Anibal Lotocki le concedió una nota al cronista de Intrusos y habló sobre su situación actual, tras ser condenado a cuatro años de prisión por la denuncia de varias pacientes.

“Yo no sólo puedo ir preso, sino que además puedo quedar inhabilitado por algunos años”, expresó el médico.

A su vez, manifestó su preocupación por lo que podría sucederle cuando la Justicia tome una decisión: “Tengo hijos, tengo familiares, cuestiones que mantener. Si no puedo trabajar realmente es una preocupación”.

image.png

“Yo no hice nada que no fuera dentro del marco legal”, destacó. Y continuó: “El cuerpo médico forense ya dictaminó que las enfermedades no tienen nada que ver con el procedimiento que yo les realicé”.

Tras criticar a la prensa, Lotocki defendió su trabajo: “Hay una resolución de la ANMAT que dice claramente que el producto está permitido, que se puede colocar en los lugares que lo colocamos, en las profundidades que lo colocamos, las cantidades que colocamos”.

Cabe destacar que de acuerdo a lo que denunciaron algunas de sus pacientes, Lotocki habría colocado un producto que contenía metacrilato en cantidades superiores a las autorizadas y en zonas del cuerpo en las que no correspondía.

“No obstante el juez encuentra un vericueto donde dice que ‘en el consentimiento informado vos no colocaste una leyenda que diga que esto produce granuloma y yo al granuloma lo considero una lesión’”, comentó.

“El granuloma no es una lesión, es una reacción del cuerpo”, argumentó Lotocki. Y concluyó: “Yo entiendo que casación tiene todos los elementos para absolverme”.