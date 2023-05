Viral.. Aportó plata para Independiente y su ex lo escrachó

Criticó en redes al papá de su hija por donar plata a Independiente y no cumplir con el mantenimiento de su hija.

La colecta de Santi Maratea para ayudar al club Independiente a pagar sus deudas ha tenido una gran repercusión en las redes sociales . Mientras muchos hinchas compartían capturas de pantalla de sus donaciones, no todas fueron bien vistas.

Este es el caso de un hombre llamado Luciano que publicó su colaboración en su cuenta de Facebook. Ana, la madre de su hija, no tardó en responder con una crítica: “Tenés plata para eso, pero para la mantención de la nena no tenés nunca. Ayer te pedí para las zapas de Luchi y me sacaste al vuelo”.