Burnout: los argentinos son los más "quemados" de la región

El resultado de la encuesta ofreció como resultado que los argentinos son los más "quemados" de la región. El 86% de los argentinos lo hace frente al 82% de los chilenos, el 74% de los ecuatorianos, el 78% de los panameños y el 66% de los peruanos. El porcentaje de personas de Argentina que lo padece también es superior a la media de la región, que es del 81%.

En cuanto a los datos de la encuesta Burnout 2021 de Bumeran, este 2022 más trabajadores argentinos aseguran padecer este síndrome. El año pasado solo el 81% lo sufría o había sufrido.

image.png

El 87% manifestó sentirse más quemado que el año pasado. Dos puntos porcentuales menos que en 2021, cuando el 89% había dicho sentirse más agotado que en 2020. Todos los países de la región expresaron sentirse más quemados en 2022 que en 2021.

¿Por qué se estresan los argentinos?

Respecto a qué es lo que sienten puntualmente estas personas trabajadoras, el 46% experimenta falta de energía o cansancio extremo, el 37% negativismo o cinismo en relación a tu trabajo, el 21% falta de eficacia para trabajar y el 44% todo lo anterior. Solo el 12% no padeció ninguna de las sensaciones mencionadas.

Durante el último año, los encuestados manifiestan haber pasado por distintos episodios negativos en el ambiente laboral. El 80% siente estrés, el 71% está desmotivado o desmotivada, al 46% le cuesta lograr conseguir tiempo para sí mismo, el 45% no logra desconectarse del trabajo y otro 45% experimenta un agotamiento fuera de lo normal por la carga excesiva de trabajo.

Cuánto trabajan los argentinos

El 54% de los argentinos no trabaja fuera de su horario laboral y un 46% sí. De esta manera se mantiene la tendencia del año pasado (53% y 47%, respectivamente). Contrariamente, la mayoría trabaja más horas que las que debería en el resto de la región: el 51% en Chile, el 67% en Ecuador, el 53% en Panamá y el 63% en Perú.

Respecto al tiempo que le dedican al trabajo las personas argentinas, El 36% entre 45 y 50 horas, el 30% entre 35 y 45 horas, el 18% más de 50 horas, el 10% entre 25 y 35 horas, y el 6% menos de 6 horas. Esta tendencia se repite a nivel regional.

Sobre las posibles causas, la mayoría de los argentinos encuestados, el 21%, apunta la falta de claridad con respecto a lo que su rol implica y otro 21% la sobrecarga de trabajo. Por otra parte, en los demás países de la región la mayoría elige solamente la sobrecarga de trabajo: el 24% en Chile, el 26% en Ecuador, el 23% en Panamá y el 24% en Perú.

image.png

Completan el top 5 de los motivos del burnout que mencionan los trabajadores en Argentina la manera en que son tratados por sus superiores con el 18%, la presión en el trabajo con el 14% y la falta de identificación con los valores de la organización con el 11%.

Trabajo y vida personal: el 50% logró un equilibrio entre ambos

Una buen camino es poder organizar la carga laboral y la vida personal. En este sentido, El 50% sí lo pudieron hacer y el 50% no. De los que lo han logrado, el 44% pudo establecer una planificación de horarios semanal y el 25% organizó las tareas del hogar junto a su pareja. Esto se repite a nivel regional con el 33% y el 27%, respectivamente.

Los que no pudieron organizar su carga laboral y su vida personal creen que las principales razones son no lograr establecer una planificación de horarios semanal en un 45%, no tener su propio espacio personal para trabajar en un 10%, no organizar las tareas del hogar junto a su pareja en un 9%, no contratar a una persona que los ayude con las tareas del hogar en un 6%, no lograr organizar las tareas del hogar con familiares y amigos/as en un 4%, no contratar a una persona que les ayude con las personas a cargo en un 2%, y que sus hijos/as no tienen actividades extra-escolares y eso no les permite organizarse en un 2%. Un 12% optó por “todas las opciones anteriores” y un 10% “otro”.

image.png

Frente a la misma pregunta, el año pasado los encuestados habían manifestado no lograr establecer una planificación de horarios semanal en un 31%, lo que marca que hay un crecimiento de 14 puntos porcentuales.

Sobre el tiempo destinado a las tareas del hogar, el 39% aseguró destinarle menos de dos horas, otro 39% entre dos y cuatro horas, el 14% más de cuatro horas, el 4% no hace tareas domésticas, y el 2% contrató una persona que le ayuda con las tareas domésticas.

Respecto al cuidado de personas a cargo, el 55% no tiene ese tipo de función, el 22% más de cuatro horas al día, el 21% menos de cuatro horas al día y el 1% contrató personas que le ayudan.

image.png

Para sentirse mejor, el 33% de los encuestados realiza actividades que le ayudan a relajarse como yoga o gimnasia; el 26% aprovecha su tiempo libre para leer, mirar series y hacer actividades que lo desconecten de la rutina; el 21% no hace ninguna actividad; el 9% intenta mantenerse en contacto con sus seres queridos y hablar de lo que le pasa para mitigar el impacto; y el 4% desconecta sus dispositivos de trabajo luego del horario laboral .

En cuanto a lo que piensan hacer de cara al futuro, el 47% piensa cambiar de empleo, el 12% piensa hacer actividades que le ayuden a relajarse, el 5% proyecta desarrollar una rutina que le ayude, otro 5% no considera hacer nada, el 3% se propone pasar más tiempo con sus seres queridos, y 28% va a hacer varias de las cosas mencionadas.