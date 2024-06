Comió una gomita y terminó internada: el caso que alarmó en redes

En un giro sorprendente, una usuaria de TikTok identificada como @agusresino publicó un video que se volvió rápidamente viral, obteniendo miles de reproducciones y aproximadamente 4,500 "me gusta". En el video, Agustina compartió su angustiante experiencia que la condujo a ser internada en el hospital después de consumir las gomitas habituales antes de su sesión de entrenamiento.

Debido a la gravedad de la situación, Agustina decidió tomar un taxi y dirigirse al centro de salud más cercano. A su llegada, su capacidad de comunicación estaba severamente afectada y tuvo que usar gestos para explicar lo que le estaba ocurriendo. A pesar de anticipar que podría ser un problema fácil de resolver, se dio cuenta de lo contrario cuando el personal médico le midió la presión arterial, que resultó baja, y observó que su nivel de oxígeno era bajo. Inmediatamente le administraron suero y la hospitalizaron durante aproximadamente seis horas.

La joven explicó que todo comenzó cuando, justo previo a su rutina de ejercicios, comió unas gomitas.

Un episodio de asfixia

El diagnóstico fue un episodio de anafilaxia, una reacción alérgica grave que puede resultar mortal si no se trata inmediatamente. “Cuídense, obviamente yo no voy a comer más gomitas. Me dijeron que las suspenda”, concluyó en su video.

El shock anafiláctico es una reacción alérgica grave y repentina que puede desarrollarse en cuestión de minutos o incluso segundos tras la exposición a un alérgeno. Los síntomas pueden abarcar desde dificultades respiratorias e hinchazón facial y lingual hasta presión arterial baja y pérdida de conocimiento. Sin una intervención rápida, esta condición puede tener consecuencias mortales.

El shock anafiláctico es una reacción alérgica grave y repentina que puede desarrollarse en cuestión de minutos o incluso segundos.

Cómo actuar ante una reacción alérgica

Aunque este tipo de reacción suele ser desencadenada por agentes externos como insectos (principalmente abejas y hormigas coloradas), también está frecuentemente asociada con la ingestión de ciertos alimentos, especialmente el maní, mariscos y huevo.

Según las directrices de tratamiento elaboradas en colaboración por la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología y el Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología, existen dos aspectos clave a considerar cuando se presenta un episodio de anafilaxia, comúnmente conocido como "edema de glotis", debido a la ingestión de ciertos alimentos.

Primero, se requiere administrar una inyección de adrenalina o epinefrina (hay dispositivos portátiles convenientes como el Epipen), lo cual es crucial durante los primeros 10 a 15 minutos después de que ocurra el episodio, mientras se busca atención médica.

En segundo lugar, es crucial dirigirse a un establecimiento médico donde el personal especializado pueda evaluar la gravedad del cuadro y tomar las medidas necesarias. En ese momento, el paciente o un familiar deberá detallar todo lo que se consumió en las últimas 24 horas antes del incidente. La precisión en esta descripción es fundamental, ya que facilitará un diagnóstico adecuado.

