Compró un anillo por poca plata y se enteró luego que valía miles de dólares

Fue, según describió, para descubrir más tarde su verdadero valor, que ascendía a miles de dólares. “Honestamente, no sabía si esto era real o no”, escribió en la plataforma. Sin sospechar que tenía en su posesión una pieza de gran valor, adquirió la joya por tan solo 16 dólares, una suma que recuperó rápidamente al venderla por 2 mil dólares poco tiempo después.

De forma inesperada, se dio cuenta del verdadero valor cuando llevó el anillo al joyero para realizar algunos ajustes menores. Quedó sorprendido al descubrir que la gema era una esmeralda genuina y que el anillo estaba chapado en oro de 18 quilates. También compartió un detalle peculiar que capturó la atención de la comunidad de Reddit: “ Estaba emocionada porque estuve a punto de dejar el anillo en la tienda , dado que no nos entraba ni a mí ni a mi hija”. La comunidad en línea reaccionó ante este encuentro excepcional, y múltiples participantes admitieron que relatos como este les inspiran a explorar tiendas de antigüedades en busca de posibles "tesoros" similares.

Jessica Vincent realizó una visita a una tienda de objetos antiguos, donde adquirió un jarrón a un precio notablemente bajo. Posteriormente, al examinar detenidamente la pieza, descubrió que se trataba de una valiosa obra de cristalería italiana. La presencia de una distintiva marca en el objeto le hizo sospechar que su valor real podría superar significativamente el costo de adquisición.

Al observar la base del jarrón, notó una diminuta inscripción "M", lo cual la llevó a asociarlo con Murano, una isla renombrada por su maestría en la fabricación de cristal, situada en las proximidades de Venecia. Durante una entrevista con The New York Times, compartió que “tenía la sensación de que podría ser una pieza de US$1000 o US$2000, pero no tenía ni idea de lo buena que era en realidad hasta que investigué un poco más”.

Armada con la información recabada, la adquiriente compartió algunas fotografías del jarrón con la casa Wright, especializada en arte y antigüedades. Pronto, el gerente del establecimiento la contactó. “Cuando vi las fotos, tuve una sensación realmente positiva”, recordó el experto.

Richard Wright confirmó que el jarrón de dos colores, también funcional como florero, fue fabricado en 1947 y tiene medidas de 34 centímetros de alto y 10 centímetros de ancho. Aunque inicialmente se estimaba que se vendería por entre US$30.000 y US$50.000, sorprendentemente, logró alcanzar una cifra superior a los US$100.000 en una transacción realizada por un coleccionista anónimo con domicilio en Europa.

El objeto se vendió por un total de US$107.100, lo que significa que la cantidad que Jessica invirtió inicialmente se multiplicó enormemente durante la subasta. En cuanto al destino de los fondos obtenidos como resultado de este acontecimiento, Jessica reveló que destinará los beneficios para iniciar un proyecto de renovación en una granja antigua construida en 1930, la cual adquirió a principios de 2023 pero no había podido restaurar debido a restricciones financieras.