“El cuerpo de la víctima no presentaba signos de defensa. El asesino lo golpeó en la cabeza. Tenía golpes en la parte de atrás y en la parte de adelante de la cabeza”, explicó una fuente al tanto del resultado preliminar de la autopsia.

Según informó la agencia de noticias, Télam la autopsia determinó que Sperani murió a causa de un traumatismo de cráneo y que sufrió un daño encefálico que le provocó la muerte inmediata, luego de recibir más de diez golpes en la cabeza.

La policía secuestró un fierro y unos ladrillos que estaban al lado del cuerpo de la víctima. El primer golpe que recibió la víctima habría sido por detrás, por eso no tuvo ni tiempo ni manera de defenderse, creen los investigadores.

El supuesto autor del crimen no puede ser sometido a proceso penal debido a que es menor de 16 años. El caso pasará a un juzgado penal juvenil para que continúe con la causa y pueda desentrañar qué pasó.

Que dijo el padre de Joaquín

Martín Sperani, el padre de la víctima, dijo que “no hay palabras” para describir lo sucedido y recordó que, para ellos, el ahora acusado “era uno más de la familia”, y sus padres “también”.

“No termino de entenderlo, no. Es muy duro, no caigo. Me pregunto por qué, pero no tengo la respuesta ”, sostuvo hombre, al recordar que los papás del supuesto autor del crimen se habían sumado a la búsqueda de su hijo.

Según afirmó el jefe Departamental de Policía, comisario mayor Enrique Carreras, el menor detenido habría actuado solo.

La presunción es que Joaquín falleció el mismo día que desapareció, “minutos más minutos menos, pero no más de las 15. Es una suposición preliminar, ahora resta el informe forense que es el que nos va a determinar todas estas cuestiones”.