Día del Gato: enteráte porque se celebra tres veces al año

Aunque resulte contradictorio, el gato es el único animal que tienen tres fechas en su honor: el 20 de febrero, el 8 de agosto y también el 29 de octubre.

¿Por qué esta celebración se realiza tres veces en el año?

La primera fecha es la del 20 de febrero, día de la muerte del gato de Clinton. El animal era tan conocido que llegó a tener una página web propia en la cual recibía mensajes de sus "fans" todos los días, además de acompañar al entonces primer mandatario a los lugares donde podía.

Cuando falleció esta mascota, algunas organizaciones de protección animal decidieron rendirle homenaje y declararlo representante de toda la especie, proponiendo el 20 de febrero como el Día Internacional del Gato.

Otra de las fechas es la del 8 de agosto, que surgió en 2022 cuando la asociación IFAW (Fund for Animal Welfare), encargada del bienestar animal, sugirió esta fecha para concientizar sobre la importancia de cuidar y proteger a los gatos.

Durante este mes, la actividad de los gatos aumenta por la temperatura y la cantidad de luz solar que reciben durante el día, y aquel factor incide en su ciclo de reproducción. Por ello, en esta época, se trata de generar conciencia sobre la importancia de esterilizar a los animales con campañas de castración gratuita.

Por último, cada 29 de octubre es del Día Nacional del Gato en Estados Unidos, pero también se celebra en varios lugares del mundo. La fecha tiene su origen en 2005, cuando la experta en mascotas, Colleen Paige, junto con la ayuda de la ASPC (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals), quiso crear un día para promover adopciones y fomentar la cultura de la tenencia responsable de animales, considerando que es uno de los elegidos por las familias para tenerlo como mascota.