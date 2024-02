Diseñó un aire acondicionado casero y revolucionó las redes

De manera irónica, el creador de contenido redactó: “Soy ingeniero de refrigeración de la NASA”. La publicación de su invención se propagó velozmente en la plataforma de videos breves y alcanzó millones de visualizaciones.

La creación del aire acondicionado generó repercusión en redes

La sección de comentarios se inundó con cientos de miles de "me gusta", a medida que los usuarios de Internet reaccionaban al contenido. “Con tantos productos, me sale más económico comprar un aire acondicionado jajaja”, “Era mejor ponerle cervezas, te refrescás mejor y ahorras energía”, “¿Tanta cosa para eso? Yo no hubiera arruinado esa hielera por nada” y “Con todo lo que rompió le convenía comprar el aire aunque sea usado... jajaja”, fueron algunos de los mensajes que recibió.