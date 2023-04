Duro informe sobre la situación de las y los niños argentinos

En Argentina hay más de 13 millones de menores de edad. La mitad de los chicos en la Argentina viven en la pobreza: son seis millones de menores pobres. Los números reflejan realidades terribles:

6 millones de chicas y chicos son pobres;

3 millones, no terminan la escuela secundaria;

y el 73% de los chicos con discapacidades sufre maltratos.

El Indec también difundió los datos de pobreza del segundo semestre de 2022. A fin del año pasado el índice de pobreza fue del 39,2%, según la Encuesta Permanente de Hogares: hay más de 18 millones de pobres en Argentina. La pobreza creció tanto con respecto al 2021, así como en comparación al primer semestre de 2022: en un año hay más de un millón de nuevos pobres. Se espera que en 2023 continúe en crecimiento. Si se habla de niños, el 54,2% de los chicos entre 0 a 14 años viven en situaciones de pobreza.

Las provincias del norte, y Santa Cruz, son las que tienen, proporcionalmente, más cantidad de niños, en comparación con su población total:

Corrientes, Jujuy y Tucumán tienen un 31% de población de niñas y niños;

Chaco, Santiago del Estero y Santa Cruz tienen un 32% de menores;

Misiones, Salta y Formosa tienen un 33% de niños en su población.

Educación:

500 mil chicas y chicos entre 12 y 17 años NO VAN A LA ESCUELA .

. Quienes lo hacen, 3 de cada 10 lo hacen con regazo escolar , es decir, el nivel escolar es inferior al nivel académico establecido como mínimo o suficiente.

, es decir, el nivel escolar es inferior al nivel académico establecido como mínimo o suficiente. En los sectores vulnerables la situación es más complicada: 1 de cada 2 jóvenes en situación de pobreza no termina sus estudios secundarios.

Cora Steinberg, especialista en Educación de Unicef, afirma que “cuando un chico está fuera de la escuela, está en peligro. Si no están en la escuela, no sabemos dónde están. La escuela a veces es más segura que la casa”. “El profesor puede detectar si les pasa algo a los chicos”. Continuó Steinberg: “Saber es crítico para poder desenvolverse, ir al supermercado, hacer una cuenta, usar el lenguaje. Hay mucho por hacer: solo el 30% de los chicos que están en secundaria tiene desempeños satisfactorios en Matemática”.

Violencia:

El 97% de personas a cargo de crianzas asegura que la violencia no debe ser utilizada, pero;

En el 59% de los hogares del país se utilizan métodos violentos de disciplina, entre agresiones verbales y castigos físicos;

El 42% de los casos sufrió agresión física;

El 51,7% agresión psicológica;

6 de cada 10 chicos son criados con violencia: casi 8 millones de chicos, 7 millones 800 mil con mayor precisión.

El 73% de los niños con discapacidades sufre violencia.

La crianza violenta no solo implica castigos físicos, aunque claro que es parte, pero los gritos, amenazas, y las humillaciones también son inaceptables.

El fiscal neuquino Germán Martín Aimar, miembro de la Red de jueces y juezas comprometidos con la niñez y la adolescencia en Argentina, y tercer Guardavidas, advierte que los castigos físicos pueden afectar el desarrollo psicoemocional y físico de los niños: “Está arraigada la idea de que el castigo corrige, y a pesar de que es un error en general, particularmente en la niñez es totalmente contraproducente, traumático y cruel. Un niño golpeado o humillado es un niño al que se le está robando su niñez”.

Alejandro Morlachetti, especialista en Protección de derechos y acceso a la Justicia, señala que en la Constitución argentina la violencia contra los niños está prohibida expresamente, y trae un dato aterrador: el 73% de los niños con discapacidades sufre violencia.

Desamparo:

El siguiente problema es bastante particular, por un lado, porque no es un tema que tenga tanta repercusión, como la pobreza o la educación, y segundo porque no solo afecta a un menor, sino a dos: al menos 300 mil niños de entre 0 a 3 años se quedan solos o al cuidado de un hermano menor de edad.

El daño es doble, porque mientras que el cuidado del más pequeño es insuficiente, el mayor, que no está preparado para la tarea ni le corresponde, se pierde de hacer sus deberes para la escuela, comprometiendo su propia educación, así como también se pierde de disfrutar su merienda, distraerse o jugar, al cumplir deberes de adulto.

