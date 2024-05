El inesperado error de un grupo de amigas mientras conocían el género de un bebé

Todo comenzó con un post en las redes sociales: “Cuando tu amiga dice que ‘se encarga del confeti’ y compra pintura. PD: se acepta ayuda para limpiar” . La escena se desarrolló en la sala de una de las chicas, que estaba embarazada y no sabía que sus amigas le tenían preparada una sorpresa especial para revelar el sexo de su bebé.

Después de darles vueltas a los recipientes, en lugar de confeti, surgió una explosión de polvo azul que cubrió a todas las presentes. Entre risas, una de ellas gritó: “¡Es un bebé, es un niño!”, seguida rápidamente por otra que manifestó: “¡Es pintura, Carla, la has liado!”. El cuarto se llenó de una neblina azul y las chicas, completamente atónitas, comenzaron a reír sin parar.

El polvo de pintura azul envolvió por entero a las chicas y a todos los muebles de la habitación. Lo que inicialmente era una celebración apacible se transformó en un caos lleno de risas.

El grupo de amigas no dudó en registrar el escenario final

Tras unos minutos de sorpresa, las amigas optaron por capturar la situación del cuarto y compartieron un nuevo video en las redes sociales. En este, se observa con precisión cómo cada objeto, sin excepción, estaba empapado de pintura azul.

Con su buen ánimo intacto, las chicas se dedicaron a limpiar meticulosamente cada rincón de la habitación con una aspiradora, convirtiendo un percance en una experiencia alegre y memorable.

El vídeo alcanzó más de 4 millones de vistas y recibió más de 200 mil "me gusta" en TikTok. “Menuda joya de amigas”, “Ojalá todas seamos esa amiga que se equivoca y pinta a todos de color, y nunca la que es capaz de gritarle a alguien: ‘nunca haces nada bien´”, “Lo mejor es la última después de tirar 4 y ver la que se está liando va y tira el suyo también jajaja”, “Me gustaría saber cómo lo limpiaron”, “Yo tuve la casa rosa durante un año por un error de esos...”, “Las 3 últimas sabiendo que no era confeti y aún así culpan a la última”, “A la de la casa no creo que le haya hecho mucha gracia”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.