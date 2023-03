Las cosas no se producen tan naturalmente y habrá que superar obstáculos empleando la voluntad y la creatividad.

Los nativos de Acuario que atravesarán el paso del planeta de las transformaciones y los cambios (Plutón) sobre el Sol, reciben el efecto de una metamorfosis profunda, pueden vivir cambios personales o de orientación en la vida.

Quienes tienen puntos sensibles en los primeros grados de Libra, Géminis, Aries y Sagitario reciben esta potente energía de forma armónica, por lo que se puede esperar que dichos cambios se muestren más internos y no tan evidentes externamente.

Los signos no mencionados en este informe no reciben una influencia directa de este planeta. Pero, si no conocemos nuestra Carta Natal, podemos tener grados sensibles en ese punto susceptibles a recibir esta influencia.

Para los nativos de Capricornio, Cáncer y Libra, será un período para proceder con cautela en los negocios, asuntos de dinero, viajes y tramitaciones, habrá que utilizar el mayor discernimiento para contrarrestar las tensiones del medio ambiente.