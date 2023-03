Ninguna persona o signo zodiacal puede decir que no tiene defectos, pero algunos signos del zodiaco pueden ser un poco más tóxicos para vos que otros, al menos cuando se trata de relaciones. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la toxicidad de un signo zodiacal no significa necesariamente que ese signo sea malo. Según el horóscopo estos serían:

Cáncer, al estar a tres signos de distancia, también tiene potencial para una situación tóxica, al igual que Capricornio. Pero cáncer, en su necesidad, algo por lo que Aries no tiene tiempo, puede crear más problemas que Capricornio. Aries no tiene la capacidad emocional o mental para hacer frente a las necesidades de nadie. Los capricornianos, al menos, son capaces de hacer lo suyo, sin sentir que necesitan estar unidos a su pareja. Sin embargo, aunque no se encuentra entre los tres primeros en lo que respecta a la toxicidad con Aries, es mejor que estos dos signos se evitan entre sí.

Tauro tendría una relación tóxica con:

Aries, Géminis y Leo.

¿Por qué?

Aries y Géminis son los que deben evitarse. Si bien Leo y Acuario tienen tres signos de diferencia, Acuario tiende a ser más relajado y menos involucrado que Leo, lo que hace que Leo sea el más tóxico para Tauro.

Si bien Tauro puede ser conocido por su paciencia, Aries, Géminis y Leo requieren mucha más paciencia que la que tiene Tauro. Sin mencionar el obstinado factor que viene con Tauro, una vez que lo incluya, cuando se enfrente a estos tres signos particulares, es probable que Tauro se vuelva loco, especialmente por Aries igualmente terco.

Géminis tendría una relación tóxica con:

Tauro, Cáncer y Piscis.

¿Por qué?

Una vez más, Tauro y Cáncer son tóxicos para Géminis porque están a solo una señal de distancia. En cuanto a los signos que están a tres, tenemos a Piscis y Virgo. Virgo podría causarle problemas a Géminis, pero probablemente no tanto como a Piscis. La habilidad de Géminis para la manipulación y la incapacidad de Piscis para perdonar puede ser una relación de desastre que está por suceder.

Los géminis pueden ser algo libres de la forma en que viven sus vidas, especialmente por el doble factor que les permite adaptarse fácilmente a muchas personas y situaciones, pero todo sale por la ventana cuando se trata de Tauro, Cáncer y Piscis.

Cáncer tendría una relación tóxica con:

Géminis, Leo y Aries.

¿Por qué?

Una vez más, el problema de la única señal lo dice todo para el cáncer, pero, cuando nos adentramos en dos signos, que serían Aries y Libra, es más probable que Aries aporte toxicidad a la vida emocional de Cáncer, que deja de oler a las flores.

El problema aquí es la sensibilidad de Cáncer, a la que muy pocos signos tienen tolerancia, especialmente Aries. Aries también es competitivo y Cáncer lo soporta. Leo, por otro lado, es orgulloso y egocéntrico, mientras que Géminis siempre está dispuesto a lanzar precaución al viento. Ninguno de estos rasgos de personalidad funciona para Cáncer en absoluto.

Leo tendría una relación tóxica con:

Cáncer, Virgo y Escorpio.

¿Por qué?

Cáncer y Virgo rodean a Leo, lo que no les da mucho espacio para respirar y naturalmente, conduce a relaciones más tóxicas de las que es probable que tengan con los demás.

En cuanto a tres señales de distancia, Leo se enfrenta tanto a Escorpio como a Tauro. Aunque, Escorpio no es del todo malo, para Leo, quien está notoriamente lleno de sí mismo y con una personalidad arrogante, Escorpio es un rival más tóxico que Tauro, pero eso no significa que estar con Tauro sea genial.

Virgo tendría una relación tóxica con:

Leo, Libra y Sagitario.

¿Por qué?

Leo y Libra tienen una alta toxicidad a una relación con Virgo. A Libra le gustan las cosas bonitas y es algo materialista, mientras que Leo se está alejando en su propio viaje del ego. Virgo es demasiado amable y analítico para estos dos signos.

Pero en cuanto a las señales que están a tres, que son Sagitario y Géminis, es Sagitario quien probablemente le dará a Virgo una carrera por su dinero. Esto se debe a la necesidad de Sagitario de ser libre y vagar por el mundo; algo que no va a sentar bien con Virgo, porque son demasiado prácticos para vagar muy lejos.

Libra tendría una relación tóxica con:

Virgo, Escorpio, y Cáncer.

¿Por qué?

En cuanto a Cáncer, que está a tres signos de distancia, así como a Capricornio, que también está a tres signos de distancia, Libra encontrará más toxicidad con Cáncer que Capricornio, porque Capricornio tiene una frialdad que puede ser atractiva para el lado superficial de Libra.

Muchas veces las personas le dan crédito a Libra por ser el más agradable y comprometido con la armonía. La desventaja es que sin conflicto y discusiones difíciles, las relaciones se vuelven superficiales y carecen de verdadera intimidad.

Escorpio tendría una relación tóxica con:

Libra, Sagitario y Leo.

¿Por qué?

Una vez más, el único signo de la situación entra en juego aquí. Entonces, sí, Escorpio, aléjate de Libra y Sagitario. No solo es una mezcla tóxica sino que, francamente, nunca entenderán tu necesidad de justicia. Lo que, honestamente, puede parecer extraño por parte de Libra y sus escalas, pero es la verdad: es un tipo de justicia diferente.

En cuanto a la regla de los tres signos de ausencia, cuando nos enfrentamos a Leo arrogante o Acuario pacífico, es en Leo que Escorpio encontrará la relación menos que perfecta, al igual que los argumentos a primera vista.

Sagitario tendrían una relación tóxica con:

Escorpio, Capricornio y Piscis.

¿Por qué?

Escorpio y Capricornio están automáticamente fuera de la lista de opciones debido a la posibilidad de un alto romance tóxico.

Cuando observamos la situación de los tres signos, cuando nos enfrentamos a Virgo y Piscis, es Piscis el que puede ser más tóxico para Sagitario porque, aunque a primera vista es inofensivo, Piscis tiene muchas cosas en juego. Se sabe que Piscis guarda rencor durante mucho, mucho tiempo. Sagitario no tiene esta mentalidad. Entonces, cuando se enfrente tanto a Piscis como a Virgo, es el primero el que va a crear más problemas de los que Virgo jamás podría.

Capricornio tendrían una relación tóxica con:

Sagitario, Acuario y Libra.

¿Por qué?

En un sándwich de Sagitario y Acuario, Capricornio puede enfrentar el drama y la toxicidad con esos dos. Especialmente porque Sagitario y Acuario no tienen el autocontrol y la disciplina de Capricornio. Honestamente, Capricornio es un huevo difícil de romper, incluso cuando se enfrentan a signos que posiblemente podrían abrirlos.

En cuanto a tres señales de distancia, Capricornio se encuentra contra Libra y Aries. En este caso, la ética y la ambición de trabajo de Capricornio están más en línea con Aries que con Libra, lo que significa que si bien habrá un nivel de toxicidad entre Capricornio y Aries, Aries sigue siendo una mejor opción que Libra.

Acuario tendrían una relación tóxica con:

Piscis, Capricornio y Tauro.

¿Por qué?

Piscis y Capricornio están a solo una señal de distancia, mientras que Tauro está a tres señales de distancia. Entonces, justo allí, Acuario debe saber a quién evitar.

Escorpio, también, está a tres señales de Acuario, y con la reputación de Escorpión, un Acuario todavía debe dudar de este signo en lo que respecta a la toxicidad, pero no porque Escorpio sea malo, sino por el contraste.

Si bien Escorpio puede tener una mala reputación por ser seductor, también tiene una gran capacidad de profundidad y vulnerabilidad. Lo que definitivamente es algo a tener en cuenta.

Piscis tendrían una relación tóxica con:

Acuario, Aries y Géminis.

¿Por qué?

Tanto Acuario como Aries están a solo una señal de Piscis, por lo que resuelve ese misterio y cualquier pregunta que puedas tener. Géminis, por otro lado, está a tres señales de distancia, lo que los hace tóxicos para Piscis, pero no tan tóxicos como los otros dos.

Sagitario, al estar también a tres señales de Piscis, puede ser tóxico, pero como una señal que es un poco más reservada y mucho menos manipuladora que Géminis, es seguro decir que Géminis podría ser más una preocupación que Sagitario para un Piscis. Piscis es, después de todo, una flor creativa y delicada, que también guarda rencor para siempre.

Si bien esto está basado en las estrellas, también es importante que no te quedes sin tu compañero porque eres un Aries y él o ella es un Tauro. Hay, por supuesto, excepciones a cada regla.