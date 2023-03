El horóscopo nos aporta información necesaria para seguir explorando las formas de personalidad y hasta como poder vincularnos con el otro. Si estás buscando pareja o formar un vínculo sano, amoroso y que sobre todas las cosas no absorba toda tu energía, cuidate de estos 3 signos.

image.png Horóscopo: 3 signos del zodíaco que absorben toda tu energía

Cáncer

Las personas nacidas bajo el signo de Cáncer se caracterizan por disfrutar y necesitar sentirse siempre protegidas y resguardadas en su hogar. De acuerdo al horóscopo, muy pocas cosas les brindan tanto placer y tranquilidad como tener todo al alcance de su mano y no sentirse amenazadas en ningún momento. Lo difícil de este panorama es que, cuando no logran ser autosuficientes ni conseguir esa calma por sí solos, no dudan en valerse de quienes los rodean para sentirse tranquilos y en paz. Y eso puede ser desgastante para quienes comparten su vida con cancerianos o cancerianas.