Empleo Doméstico: Cuánto y cómo deben cobrar

Durante los feriados nacionales, las trabajadoras y trabajadores de casas particulares tienen el derecho a no trabajar y cobrar el día, independientemente de si cumplen tareas “por hora” o “sin retiro”. En caso de que trabajen, deben cobrar con un 100% de recargo.

Jornada De Trabajo Y Descansos

No pueden trabajar más de nueve horas diarias ni más de cuarenta y ocho semanales. El personal menor de 18 años no puede trabajar más de seis horas diarias ni más de treinta y seis horas semanales.

El personal debe tener un descanso semanal mínimo de treinta y cinco horas corridas a partir del sábado a las trece horas y además, el personal con retiro que se desempeñe para un mismo empleador, deberá mediar una pausa no inferior a doce horas entre el cese de una jornada y el comienzo de la otra.

El personal sin retiro tiene derecho además a los siguientes períodos de descanso (art. 15 del Estatuto): a) Reposo diario nocturno de nueve (9) horas consecutivas como mínimo, que sólo podrá ser interrumpido por causas graves o urgentes que no admitan demora, en cuyo caso ese tiempo debe pagarse y compensarse con descanso adicional y b) Descanso diario de tres (3) horas continuas entre las tareas matutinas y vespertinas.

8748ADC0-8759-4DAD-A08E-8C18A015D076.jpg

Días no laborables

Los días no laborables incluyen a los asuetos tipo puente, o los que se establecen con fines turísticos.

En los días no laborables es una decisión del empleador si se trabaja o no, y en caso de trabajar se paga como un día normal sin recargo. Pero si el empleador decide que la empleada no vaya a trabajar, debe abonarle igual el día (o las horas).

Si el desempeño laboral se lleva adelante por menos horas, igual se debe pagar la totalidad de las horas que habitualmente trabaja o la totalidad del día.