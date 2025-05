¿Es aconsejable ponerle calzado a las mascotas? la palabra de un veterinario

Aclaró que el uso de calzado debe ser temporal y no continuo.

"Cuando uno le coloca un calzado de forma continua, lo que va generando es una pérdida de adaptación de su pie al suelo y esto lo vuelve más sensible ", precisó.

Respecto al calor, García señaló que, en áreas costeras, los perros pueden experimentar quemaduras en sus patas debido a la arena. "Si vemos que nos estamos quemando los pies en la arena, a los perros les pasa exactamente lo mismo", explicó.

El especialista explicó que los pies de los animales están preparados para soportar diversas superficies.

No obstante, enfatizó que el calzado debe usarse de forma puntual y no constante. "La recomendación es no colocarle calzado, salvo en las situaciones especiales que acabo de mencionar", concluyó.