Cómo hacer feliz a un perro viejo

No olvidar el ejercicio y los juegos: aunque ya esté viejo, le siguen encantando los juegos. Si bien no podrán ser como antes, podés ajustar su rutina para no dejar de lado las caminatas y los momentos de diversión.

Creá un ambiente cómodo y tranquilo: a medida que envejece, tu perro valora cada vez más la calma y el descanso. Asegurate de que tenga una cama suave y cálida, alejada de corrientes de aire o ruidos molestos.

Aumentá las visitas al veterinario: lo ideal es hacer chequeos regularmente, ya que en esta edad comienzan a surgir algunos problemas de salud y siempre es mejor encontrarlos a tiempo.

Demostrale tu amor y compañía: tu perro necesita sentirse acompañado y valorado. El tiempo compartido, las caricias y tu compañía constante pueden marcar la diferencia en su bienestar emocional.

En caso de que no se puede cumplir con algunas de estas sugerencias, por una condición del perro u otra razón, es necesario consultar con el veterinario de confianza. Con base en su experiencia y el historial médico de la mascota, ofrecerá una recomendación adecuada para el caso.